Ukrayna 120+1’de turladı

EURO 2020'de çeyrek final biletini alan son ekip, İsveç'i uzatmalarda 2-1 yıkan Ukrayna oldu. 27'de Yarmolenko'nun ayak dışıyla yaptığı ortada topa gelişinevuran Zinchenko, Ukrayna'yı öne geçirdi. 43'te Forsberg'in ceza sahası dışından attığı şut, Zabarnyi'ye de çarparak filelerle buluştu. Normal süre 1-1 biterken, 99'da İsveç'ten Danielson, Besedin'e yaptığı sert faul sonrası kırmızı kartla atıldı. 120+1'de Dovbyksahneye çıktı ve Ukrayna'yaturu getirdi. Çeyrek finaldeki Ukrayna-İngiltere maçı, 3 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak.