Çeyrek final heyecanı başlıyor! "Belçika-İtalya maçının favorisi"

Kadroya alınmayan Ramos, Sevilla'da berabere biten iki maçta kötü zemin, hazırlık maçlarından bu yana yuhalanan Morata… İspanya kâbuslarla başladığı turnuvada iki maçta 5'er gol attı… Luis Enrique'nin elindeki yeni jenerasyon kabul edelim ağabeyleri kadar etkili ve gösterişli oynamıyorlar. Ama bir zamanların 'kaybedenler kulübü' İspanya, kazandığı 3 kupanın ardından büyük takım hüviyetinin hakkını veriyor. Kağıt üzerinde Hırvatistan, İsviçre'den daha zorlu bir rakip görünebilirdi. İsviçre de son 16'da Fransa yerine İspanya'yı tercih ederdi. Lakin oyunun kağıt üzerinde kalmadığını Fransa-İsviçre maçında gördük. Xhaka'nın eksikliği oyuna direkt etki edecek. Ancak İsviçre, ilk maçta İtalya'ya kaybettikten sonra oynadığı 3 maçtaki futbolla İspanya'ya kolay teslim olacak bir takım değil. İSPANYA: %60, İSVIÇRE: %40

BELÇİKA-İTALYA BU MAÇIN FAVORİSİ YOK

Portekiz, Almanya ve Fransa'nın elendiği turnuvada İtalya hem kadrosu hem futboluyla çoğunluğun final adayı. Veratti'nin ilk 11'e dönmesi ve Belçika maçında sağ kanadı Chiesa'nın teslim alma ihtimali, dizilişi değil ama baştaki ilk 11'lerini değiştirecek… İtalya'nın gruptaki 3 maç ve elediği Avusturya ile çok da zorlu rakiplere rastlamadan geldiğini söyleyenler var. Haklı da olabilirler ama karşılarında bu kez FIFA sıralamasında 1 numara Belçika var. Kupanın son şampiyonu Portekiz'i eleyen Belçika'nın Bruyne, Lukaku, Hazard ve Witsel'li jenerasyonu bir kupa kazanacaksa o kupa bu kupa gibi duruyor. Son 16'da Portekiz'e kaleyi kapatmak, İtalya maçı için önemli referans. Inter'in santrforu Lukaku, karşısında Bonucci, Chiellini ikilisini bulacak ki bire birlerde iki usta stoperden daha hızlı... İtalya, Münih'te göçmen vatandaşlarının büyük desteğini arkasında bulacak. Bu önemli avantaj. İTALYA: %50, BELÇIKA %50



ÇEKYA-DANİMARKA ERİKSEN'İN ENERJİSİ VAR

Son 8'in kabul edelim en solgun eşleşmesi. İtalya bizle oynamadan 1 hafta önce Çekler'e 4 atıp 5 kaçırdığında bu takımın EURO 2020'de çeyrek finale kalacağını söylemek çok zordu. Onlar da İsviçre gibi her maç üstüne koyarak gitti. Ve Patrik Schick'in tavan yaptığı turnuva oldu. Danimarka ilk 2 maçında puan alamazken, bu pek de oyunun karşılığı değildi. Eriksen'in yaşadığı rahatsızlığın verdiği büyük moral bozukluğunu oyuncunun hayata tutunması ile müthiş bir enerjiye çevirdiler. Ruslar zaten turnuvaya gelmişti de gelmemişti! Galler, Danimarka gerçeği ile yüzleşti. Daha fazla Danimarka hücumu izleyeceğiz, top onlarda kalacak. Ve Çekler, Hollanda'ya yaptıklarını yapmaya çalışacaklar. DANIMARKA: %60, ÇEKYA: %40

İNGİLTERE EVİNDE FİNALİ BIRAKMAZ

96'da 'Futbol Eve döndü' dediklerinde elendikleri Almanya'yı saf dışı bırakan İngilizler bu turnuvanın tarihinde hiç final oynayamadı. Kabul edelim final yolunun sağ tarafı, Belçika-Fransa- Portekiz-İspanya-İtalyalı son 16'dan daha kolaydı. Final için en büyük engeli aştılar. Ukrayna karşısında Grealish'i ilk 11'de görürüz. Shevchenko'nun takımına kimse son 8 şansı tanımıyordu. İyi mücadele eden, iyi alan kapatan bir ekip. Ama yarı finaller ve finalin Wembley'de olduğu bir turnuvada İngilizler'in yoluna taş koyacaklarına inanmıyorum. İNGILTERE: %80, UKRAYNA: %20