Haberler Spor Haberleri Euro 2020 Haberleri Çeyrek finalde büyük şölen
Giriş Tarihi: 2.7.2021

Çeyrek finalde büyük şölen

Çeyrek finalde büyük şölen
İSVİÇRE - İSPANYA

TÜRKİYE ile aynı grupta bulunan İsviçre 3. olup son 16'ya kalırken, bu turda favorilerden Fransa'yı penaltılarda devirip turnuvanın sürprizine imza attı. İspanya ise İsveç'in ardından E Grubu'nu 2. sırada tamamladı. Hırvatistan ile uzatmalara giden maçta 5-3'lük skor Matadorlar'ı çeyrek finale çıkardı. İki ülke Avrupa Şampiyonaları tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

VLADIMIR PETKOVIC
"Fransa karşısında oyuncularım %120 ile oynadı. İspanya karşısında da en az böyle oynamak zorundayız."

LUIS ENRIQUE
"Çılgınça maçlar oynasak da asla uzun toplarla oynamak veya defansif futbol sergilemek aklımızda yok."

BELÇİKA - İTALYA

B Grubu'nda 3'te 3 yaparak turlayan Belçika, Son 16 turunda ise Portekiz'i 1-0 mağlup etti. Türkiye'nin de yer aldığı A Grubu'nu 9 puanla sükse yapan İtalya, Avusturya'yı da 2-1 yenip çeyrek finale yükseldi. Büyük turnuvalarda grup aşamalarında Belçika ile 4 kez rakip olan İtalya hiç yenilmezken elemeli turlarda ise ilk kez karşı karşıya gelecekler. İtalya Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 4. kez çeyrek final heyecanı yaşayacak.

ROMELU LUKAKU
Kariyerinde 89 kez Belçika Milli Takımı forması giyip 61 gol atan Interli oyuncunun değeri 105 milyon Euro.

CIRO IMMOBILE
Piyasa değeri 37 milyon Euro olan 31 yaşındaki Immobile, İtalya Milli Takımı ile 49 maça çıkarken 16 gol buldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi 2021 belli oldu! Emekli temmuz zammı ile beraber...
En çok merak edilen geleceğin meslekleri belli oldu! Bu meslekler para basacak: İşte en yüksek maaşlı meslekler
Son dakika haberleri: Yeşilçam'ın usta sanatçısı Kartal Tibet vefat etti! Kartal Tibet kimdir?
Milyonlarca emekliye son dakika zam müjdesi geldi: En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?
Son dakika: Fenerbahçe'nin gündemindeki Igor Angelovski'nin mesajını açıkladı! "Şampiyon yaparım..."
LGS'ye giren öğrenciler bu yıl avantajlı
Son dakika haberler: Bakanlıktan 'Elmalı Davası' açıklaması! Cinsel istismar mağduru 2 çocuk devlet korumasına alındı
Joachim Löw'den Mesut Özil itirafı! "Büyük hayal kırıklığı"
Son dakika haberler | Başkan Erdoğan genelgeyi yayımladı: İşte madde madde kamuda tasarruf
Son dakika: Sörloth transferinde büyük ters köşe! Trabzonspor ve Beşiktaş derken...
ARKADAŞINA GÖNDER
Çeyrek finalde büyük şölen
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA