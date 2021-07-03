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Giriş Tarihi: 3.7.2021

Euro 2020’de son yarı finalistler bugün oynanacak iki maç sonunda belli olacak

Euro 2020’de son yarı finalistler bugün oynanacak iki maç sonunda belli olacak
ÇEKYA - DANİMARKA

İSKOÇYA galibiyeti ile başladıkları D Grubu'nu 4 puanla 3. bitiren Çekya, son 16'da Hollanda'yı devirip sürprizlerden birine imzasını attı. Grup aşamasında son maçların destansı zaferinin sahibi Danimarka, B Grubu'nda 4-1'lik Rusya zaferinin ardından son 16'da Galler'i de 4-0'la eleyip çeyrek finalde yer aldı. İki takım Avrupa şampiyonaları tarihinde 2 kez karşılaşırken, EURO 2000'de 2-0, EURO 2004'te ise 3-0'la kazanan taraf Danimarka oldu.

KASPER DOLBERG
Galler ve Hollanda maçlarında ağları sarsan Kasper Dolberg, 29. milli maçına çıkacak.

PATRIK SCHICK
4 gol ile takımını sırtlayan Çekya'nın golcüsü Schick, milli takımda 15 kez ağları sarstı.

UKRAYNA - İNGİLTERE

KENDI evi Wembley'deki yarı final ve final öncesinde İngiltere belki de en zorlu sınav kabul edilen Almanya'yı devirip bir anda adını favoriler arasına yazdırdı. Ukrayna cephesi ise tek galibiyetle gruptan 3. çıkarken, İsveç'i 2-1 devirmeleri büyük bir sürpriz olarak görülmedi. Gareth Southgate ile Andriy Shevchenko'nun düellosu merakla bekleniyor.

SOUTHGATE
İngiltere ile 43 maçı geride bırakan 50 yaşındaki Southgate, 28 kez kazanıp 7 beraberlik elde etti.

SHEVCHENKO
Milli Takım'ın başında 33 maça çıkan Shevchenko, 17 kez kazanırken 9 mağlubiyet aldı.

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Euro 2020’de son yarı finalistler bugün oynanacak iki maç sonunda belli olacak
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