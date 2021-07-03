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Giriş Tarihi: 3.7.2021

Londra bileti İtalya’nın

Londra bileti İtalya’nın

Çeyrek finalin büyük randevusunda Mancini’nin ekibi, Belçika’yı Barella ve İnsigne’nin golleriyle yıkıp Wembley’deki yarı finalde İspanya’nın rakibi oldu

Almanya'da Allianz Arena'da oynanan çeyrek finalin dev mücadelesinde İtalya, Belçika'yı 2-1 yenerek yarı finale adını yazdırdı. Mancini'nin öğrencileri 6 Temmuz Salı günü İspanya ile Wembley'de final için kapışacak. 31. dakikada Verratti'nin pasını alan Barella, seri çalımlarla rakiplerini ekarte ederek sağ çaprazdan vuruşunu yaptı ve Courtois'nın sağından topu köşeye bıraktı: 1-0. 44'te kendi sahasından topu alan İnsigne, depara kalkıp ceza sahası dışından muhteşem bir vuruşla skoru 2-0 yaptı. 45+2'de kazanılan penaltıda topun başına geçen Lukaku, farkı bire indirip Belçika'yi soyunma odasına umutlu götürdü. 61'de Lukaku'nun gollük şutunu Spinazzola blokladı. 69'da İnsigne ilk yarıdaki muhteşem vuruşunu tekrarlamak istedi ancak bu sefer Courtois başarılıydı. Mücadeleyi 2-1 kazanan Çizme ekibi, Belçika'nın da rüyasını bitirdi.

SPİNAZZOLA'DA KORKULAN OLDU
TURNUVANIN en iyi futbolcularından Leonardo Spinazzola, sakatlanınca oyuna devam edemedi. 79. dakikada sekerek kendini yere bırakan 29 yaşındaki İtalyan sol bek, gözyaşlarına boğuldu. Yapılan açıklamada, yıldız futbolcunun aşil tendonunun koptuğu belirtildi. Uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Spinazzola'nın yokluğunda yarı finalde Emerson forma giyecek.

BİR GÖRÜŞ
ÖMER ÜRÜNDÜL

Hak ederek kazandılar
Zorlu çeyrek final eşleşmesinde gülen İtalya oldu. İlk yarının tamamında fizik üstünlükleri ve iyi saha paylaşımıyla oyunu domine eden İtalya'ydı. Ofansif girişimlerde rakiplerini ciddi biçimde hırpaladılar. Çok erken bir pozisyonda Bonucci'nin ağlara giden topu VAR'da kıl payı ofsayta takıldı. Yoğun baskıda Barella ve İnsigne'nin güzel golleriyle 2 farkı buldular. Ama devre sonundaki bir penaltıyla Belçika soyunma odasına ümitli gitti. İkinci devre yine oyunun hakimi İtalya'ydı. Belçika mahkum bir oyun sergiliyordu. İtalya'nın arka arkaya yapılan oyuncu değişiklikleriyle düzeni bozuldu, 80'den sonra sıkıntılar yaşadı. Maçı hakkıyla kazandılar. Bu maçta bir gerçek belgelendi. İtalya öyle bir olumlu değişime geçmiş ki bugüne kadar zorlu bir maçta skor avantajına sahipken ofansif oyunlarına devam ettiklerine ilk defa şahit oldum. Spinazzola'nın şanssız sakatlığı ciddi kayıp. Belçika'da sakatlık problemi yaşayan De Bruyne yine de 3 defa sahne aldı ve gole yaklaştılar. Genç yetenek Doku, en etkli oyuncuydu. Teknik direktör Martinez'in en büyük yanlışı; İnsigne ve Spinazzola'nın kulvarına gerekli tedbirleri almayışıydı.

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