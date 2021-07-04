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Giriş Tarihi: 4.7.2021

Görkemli rüyalar!

Görkemli rüyalar!

Roma’da Ukrayna’yı ezip geçen İngiltere, EURO 2020’de Wembley’de oynayacağı yarı finalde Danimarka’nın rakibi oldu. Tarihinde hiç alamadığı kupaya evinde bir adım daha yaklaştı

D Grubu'nda sadece 2 gol atıp lider olarak çıkan ve turnuvada önüne gelen tek ciddi rakibi Almanya'yı ekarte eden İngiltere, rüyalarını süslediği evindeki kupayı kimseye bırakmak istemiyor. Çeyrek finalde Roma'da karşılaştığı Ukrayna'yı 4-0'la perişan eden Ada ekibi, Wembley'de oynayacağı yarı finalde Danimarka ile eşleşti. 4. dakikada Sterling'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Harry Kane, karşı karşıya pozisyonda perdeyi erken açtı. Ukrayna'nın cılız atakları sonuç vermedi. İkinci yarıya fırtına gibi giren İngiltere; 46'da Maguire, 50'de ise Harry Kane'nin golleriyle 4 dakikada maçı kopardı. 63'te Henderson, milli takımdaki ilk golünü atarken skoru ilan etti: 4-0.

Bir Görüş- BÜLENT TİMURLENK
SOUTHGATE VE FUTBOLUN BASİT FORMÜLÜ...
Oyunu icat etmiş ve dünyanın en görkemli ligine sahip bir ülkenin bu kıtanın kupasında hiç final oynayamamış olması yine oyunun güzelliğinde saklı. İngilizler her turnuvaya şampiyon olmak için gelirler. 1966 Dünya Kupası dışında da bunu başaramadılar. Final yolunda diğer favoriler birbirlerini yerken, İngilizler'in önündeki büyük engel Almanlar'dı. Kötü bir Almanya'yı eleyip karşılarında Ukrayna'yı bulduklarında yapacakları şey basitti. Rakibin fişini erken çekmek... Öyle de yaptılar. Harry Kane'nin golüyle öne geçtikten sonra Ukrayna karakterli, mücadeleci ama hücumu eksik bir oyunla devreyi sonlandırdı. Turnuvada gol yemeyen İngiltere ikinci yarının başında maçı beş dakikada kopardı. Southgate'in Premier Lig'de önemli bir kariyeri yok. Ancak takım olmak yolunda mütevazi karakterini ortaya koyduğu ve 50 yaşında bir hoca olarak yarı yaşındaki adamlarla akıl birliği yaptığı ortada. İngiltere fiyakalı orta saha oyuncularıyla bir şey kazanamamıştı. Daha mücadeleci bir orta saha ve daha yaratıcı bir hücum hattı ve elbette bitirici bir santrforla oyunun basit formülünü ortaya koydular. Danimarka'nın, Ukrayna'dan daha çetin bir rakip olacağı ortada ama çeyrek asır önce EURO 2006'da dedikleri gibi "Futbol eve dönüyor."

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Görkemli rüyalar!
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