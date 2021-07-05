EURO 2020'de yarı final zamanı! Devler final için kapışacak

İTALYA'NIN RAKİBİ İSPANYA!
Çeyrek finalin en zorlu müsabakası İtalya ile Belçika arasında oynandı. Turnuvanın iki favori ekibini karşı karşıya getiren mücadeleden İtalya galip ayrıldı. Mancini'nin öğrencileri müthiş yenilmezlik serisini sürdürerek adını yarı finale yazdırdı.
Grup aşamasında zorlanmasına rağmen tur atlamayı başaran İspanya, son 16 turunu da kayıpsız geçerek çeyrek finale çıkmıştı. İspanyolların çeyrek finaldeki rakibi ise Fransa'yı eleyerek turnuvanın en büyük sürprizine imza atan İsviçre olmuştu.
Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren nefis karşılaşma penaltı atışlarına gitti. Fransa'yı penaltı atışlarında saf dışı bırakan İsviçre, İspanya karşısında ise benzer bir başarıya imza atamadı. İspanya, İsviçre'yi penaltı atışları sonunda devirdi ve yarı finalist oldu.
DANİMARKA'NIN MASALI SÜRÜYOR! İNGİLİZLER EVİNDE FAVORİ
Danimarka, turnuvanın ilk maçında Finlandiya ile karşılaşırken müsabakaya damga vuran olay Eriksen'in kalp krizi geçirmesi olmuştu. Tüm dünyayı şoke eden olayın ardından müsabaka kaldığı yerden devam etmiş, Finlandiya ise Danimarka'yı devirmişti.
Grubun son karşılaşmasından itibaren çıkışa geçen Vikingler, müthiş bir performans sergileyerek Rusya ve Galler'i 4'er golle devirdi ve çeyrek finale kaldı. Çeyrek finalde ise Çekya'yı 2-1 yenerek yarı finalde İngiltere'nin rakibi oldular.
Grup aşaması ve son 16 turundaki performansı beğenilmeyen İngiltere, Ukrayna karşısında patlama yaptı. Turnuvanın sürpriz ekiplerinden biri olan Ukrayna karşısında müsabakanın baştan sona tek hakimi olan İngilizler, sahadan 4-0 galip ayrıldı.
FİNALE 1 ADIM KALDI!
EURO 2020'de yarı final maçları salı ve çarşamba günleri oynanacak. 6 Temmuz Salı TSİ 22.00'de İtalya ile İspanya, 7 Temmuz Çarşamba TSİ İngiltere ile Ukrayna finalist olmak için karşı karşıya gelecek.
Dev final 11 Temmuz Pazar TSİ 22.00'de oynanacak ve Avrupa'nın en büyüğü belli olacak.