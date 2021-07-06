Haberler Spor Haberleri Euro 2020 Haberleri İspanya İtalya maçı saat kaçta, ne zaman? EURO 2020 İspanya İtalya maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 6.7.2021 10:51 Son Güncelleme: 6.7.2021 11:09

İspanya İtalya maçı saat kaçta, ne zaman? EURO 2020 İspanya İtalya maçı hangi kanalda yayınlanacak?

İspanya İtalya maçı saat kaçta, ne zaman? EURO 2020 İspanya İtalya maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Haziran ayında başlayan EURO 2020'de final için heyecanlı geri sayım başladı. Nefes kesen maçların oynandığı turnuvada çeyrek final karşılaşmalarının oynanmasıyla birlikte birlikte İngiltere, İspanya, İtalya ve Danimarka, rakiplerini yenerek yarı finale çıkan takımlar oldu. İspanya İtalya maçı bu turda nefes kesen bir mücadeleye sahne olacak. Peki, İspanya İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, İspanya İtalya maçı yayın kanalı, maç saati ve diğer yarı final müsabakası hakkında merak edilenler...

2020 Avrupa Şampiyonası'nda final için geri sayımbaşladı. Yarı finale çıkan dört takım, bu hafta final için mücadele edecek. Çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından iki yarı finalde İtalya ile İspanya, İngiltere ile de Danimarka eşleşti. Yarı final maçları, 6-7 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Peki, EURO 2020 takvimine göre, İspanya İtalya maçı ne zaman saat kaçta? İşte EURO 2020 yarı final eşleşmeleri ve tarihleri...

Turnuvanın yarı final ve final maçları İngiltere'nin Londra şehrinde yer alan Wembley Stadı'nda oynanacak. Yarı final maçları 6-7 Temmuz tarihlerinde oynanacakken, final maçı 11 Temmuz Pazar günü oynanacak.

Turnuvada oluşan yarı final eşleşmeleri ve maç takvimi şu şekilde:

6 Temmuz Salı - 22.00

İtalya-İspanya

7 Temmuz Çarşamba - 22.00

İngiltere-Danimarka

FİNAL

11 Temmuz 2021 - Pazar

İtalya - İspanya muhtemel 11'ler:

İtalya: Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne, Immobile

İspanya: Unai Simon, Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Jordi Alba, Koke (Llorente), Busquets, Pedri, Moreno, Olmo, Morata

İtalya - İspanya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Wembley'de oynanacak İtalya - İspanya EURO 2020 maçı bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak. Alman hakem Felix Brych'in yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberler: 511 milyon lirayla kaçmıştı! İşte Tosuncuk’un cebinden çıkan para
Memur ve Emekli Maaşı zammı tablosu belli oldu! 2021 Haziran ayı Enflasyon oranı ile SSK ve Bağkur Temmuz ayı memur emekli maaşı zammı ne kadar, kaç para oldu?
Son dakika: 5 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum
Çiftlik Bank davasından son dakika haberleri: İtiraf geldi, dosyaya girdi: Tosuncuk Mehmet Aydın'ın para oyunu!
Son dakika: Cristiano Ronaldo'dan büyük ters köşe! Kimse bunu beklemiyordu
Kartal Tibet eşi kimdir ve evli miydi ve çocuğu var mı? İşte, Kartal Tibet'in çocukları ve eşi hakkında merak edilenler
Geleceğin meslekleri olacaklar! Bu meslekler para basacak: En yüksek maaşlı meslekler sıralandı
Son dakika haberi | Zamlı emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri 2021 için tarih belli oldu!
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’den Edin Dzeko’ya görülmemiş teklif! Mourinho’nun kararı bekleniyor…
Son dakika haberler | Coronavirüs için yeni sistem geliyor: Aşı yaptırmayan giremeyecek...
ARKADAŞINA GÖNDER
İspanya İtalya maçı saat kaçta, ne zaman? EURO 2020 İspanya İtalya maçı hangi kanalda yayınlanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA