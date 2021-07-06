İspanya İtalya maçı saat kaçta, ne zaman? EURO 2020 İspanya İtalya maçı hangi kanalda yayınlanacak?

2020 Avrupa Şampiyonası'nda final için geri sayımbaşladı. Yarı finale çıkan dört takım, bu hafta final için mücadele edecek. Çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından iki yarı finalde İtalya ile İspanya, İngiltere ile de Danimarka eşleşti. Yarı final maçları, 6-7 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Peki, EURO 2020 takvimine göre, İspanya İtalya maçı ne zaman saat kaçta? İşte EURO 2020 yarı final eşleşmeleri ve tarihleri...
Turnuvanın yarı final ve final maçları İngiltere'nin Londra şehrinde yer alan Wembley Stadı'nda oynanacak. Yarı final maçları 6-7 Temmuz tarihlerinde oynanacakken, final maçı 11 Temmuz Pazar günü oynanacak.
Turnuvada oluşan yarı final eşleşmeleri ve maç takvimi şu şekilde:
6 Temmuz Salı - 22.00
İtalya-İspanya
7 Temmuz Çarşamba - 22.00
İngiltere-Danimarka
FİNAL
11 Temmuz 2021 - Pazar
İtalya - İspanya muhtemel 11'ler:
İtalya: Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne, Immobile
İspanya: Unai Simon, Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Jordi Alba, Koke (Llorente), Busquets, Pedri, Moreno, Olmo, Morata
İtalya - İspanya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Wembley'de oynanacak İtalya - İspanya EURO 2020 maçı bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak. Alman hakem Felix Brych'in yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.