İspanya İtalya maçı saat kaçta, ne zaman? EURO 2020 İspanya İtalya maçı hangi kanalda yayınlanacak?

2020 Avrupa Şampiyonası'nda final için geri sayımbaşladı. Yarı finale çıkan dört takım, bu hafta final için mücadele edecek. Çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından iki yarı finalde İtalya ile İspanya, İngiltere ile de Danimarka eşleşti. Yarı final maçları, 6-7 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Peki, EURO 2020 takvimine göre, İspanya İtalya maçı ne zaman saat kaçta? İşte EURO 2020 yarı final eşleşmeleri ve tarihleri...