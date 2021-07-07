3 aslan’ın rakibi Vikingler

Kendi evi Wembley’de tarihinde ilk kez finale çıkmak isteyen İngiltere, turnuvanın sürpriz ekibi Danimarka’yı ağırlıyor. İki takımın aynı stattaki 7 maçı da 1-0 bitmişti
D Grubu'nu 7 puanla lider bitirip son 16'da Almanya'yı eleyen İngiltere, 4-0'lık Ukrayna galibiyeti ile de yarı final biletini aldı. 3 Aslanlar, finalin Wembley'de oynanacak olması nedeniyle ayrı bir motivasyon ile sahaya çıkacak. Danimarka ise Eriksen'in kalp krizi geçirmesinin ardından gözlerin çevrildiği ekip oldu. Vikingler, Galler (4-0) ve Çekya(2-1) galibiyetleri ile yarı finale çıktı. İngiltere ile Danimarka tarihlerinde 7 kez Wembley'de karşı karşıya gelirken, tüm maçlar 1-0 bitti. 5 maçı İngiltere, 2 mücadeleyiise Danimarka kazandı.
HARRY KANE
İngiltere'nin yıldızı Kane, milli takım forması ile son 26 maçta 27 gole katkıda bulundu (18 gol-9 asist).
DOLBERG
Kasper Dolberg, EURO 2020'de 3 gol kaydederken milli forma ile 29 maçta toplam 10 gol attı.
RAKAMLARLA YARI FİNAL
İngiltere, Danimarka'ya karşı oynadığı son 6 maçta tek galibiyetini 2002 Dünya Kupası'nda 3-0 ile aldı.
Danimarka futbol tarihindeki en büyük başarıyı EURO 92'de şampiyon olarak başarırken İngiltere ise final yüzü göremedi.
Tarihinde 2 kez yarı final oynayan İngiltere, 1968'de Yugoslavya, 1996'da da Almanya'ya yenilip elendi.
1 GÖRÜŞ
Suat UMURHAN
Evinde finale çıkar
Yarı finale kadar gol yemeden gelen İngilizler'in en büyük avantajı savunma önündeki iki dinamosu Rice ve Phillips. Her iki oyuncunun dastoper özelliği bulunması takımsavunmasına büyük katkı sağlıyor. Forvet hattı ise Sterling ile Sancho'nun hareketli yapısına bitiriciliği ile katkı yapan Mount ve Kane iletaçlanıyor. Vites artırarak yarı finale yükselen İngiltere, finali Wembley'de oynamak için elinden geleni yapacak. Ancak bunun savunma ağırlıklı bir futbol tarzı olacağını unutmayalım. Bu maçın açık favorisiİngiltere'dir! Karşı cephede ise her futbol organizasyonuna cevap verir nitelikte bir yapı var. Genelde üçlü savunma tercih eden Danimarka'nın iki kanat oyuncusu (Maehle&Larsen) takımın iki yönlü oynamasında da kritik isimler. Dolberg'in yanı sıra teknik direktör Kasper Hjulmand'ın da formda olduğu unutulmasın. İngiltere favori ama Danimarka'nındirenci maçı uzatmayagötürecek kadar etkili.