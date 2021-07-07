İlk bilet İtalya’nın

Çizme ekibinin Chiesa ile attığı gole Morata ile karşılık veren Matadorlar maçı uzatmaya götürdü. 1-1’lik eşitlik sürünce penaltı atışlarına geçildi ve İtalya, 4-2’lik üstünlük kurarak zafere ulaştı
EURO 2020'nin ilk finalisti, Wembley Stadyumu'nda İspanya'yı normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta penaltılarda 4-2 yıkan İtalya oldu. Karşılaşmanın 60. dakikasında İnsigne'nin ara pasında İmmobile topla buluşacakken araya savunma girdi. Topu önünde bulan FedericoChiesa da sol çaprazdan falsoluvuruşla golü attı ve İtalya'yı öne geçirdi. 80'de ise Alvaro Moratasahneye çıktı ve topu sağıylakontrol edip, soluyla şutunuatarak skoru eşitledi.
6'DA 6 YAPTILAR
Maç önce uzatmalara, sonra da penaltılara gitti. Atışlarda rakibine 4-2 üstünlük kuran Gök Mavililer, final biletini aldı. Avrupa Şampiyonası'ndaki 6. mücadelesindede bileği bükülmeyen İtalya'nınrakibi, bugünkü İngiltere Danimarkakarşılaşmasının kazananıolacak. Final maçı 11 Temmuz Pazar günü saat 22.00'de Wembey Stadı'nda oynanacak.
TARİHE GEÇTİ AMA PENALTIYI KAÇIRDI ALVARO Morata (6) dün gece attığı golle Fernando Torres'i (5) geçti ve İspanya'nın Avrupa Şampiyonası tarihindeki en golcü oyuncusu oldu. Ancak penaltı vuruşunu değerlendiremeyince takımına havlu attırdı.
YENİLMEZ ARMADA
EURO 2020 yarı finalinde İspanya'yı penaltılarla eleyen İtalya, böylece Avrupa Şampiyonası'nda dördüncükez finale kalmabaşarısını gösterdi. Turnuvadaki tek şampiyonluğunu 1968 yılında elde eden İtalya; 2000 ve 2012'de ise finale kalmasına rağmen kupaya uzanamamıştı. Ayrıca Gök Mavililer,yenilmezlik serisini de 33maça çıkarmayı başardı.
A Milli Takımımızın da yer aldığı A Grubu'ndan 9 puanla lider çıkan İtalya, son 16'da Avusturya'yı 2-1 yendi. Çeyrek finalde de Belçika'yı 2-1'lik skorla eleyen Gök Mavililer, yarı finalde de İspanya'yı geçip final biletini aldı.