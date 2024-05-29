Batshuayi yıkıldı!

EURO 2024'te Slovakya, Romanya ve Ukrayna ile E Grubu'nda yer alan Belçika'nın aday kadrosu dün açıklanırken listeye Fenerbahçe'den Michy Batshuayi dahil edilmedi. Uzun süredir Almanya'daki dev turnuvada olmanın hayalini kuran yıldız golcü, hedefine ulaşamadı.
Bu arada Galatasaray'ın asist kralı Mertens de milli davet almadı. Belçika Teknik Direktörü Domenico Tedesco yaptığı açıklamada, "Batshuayi harika bir çocuk. Durumu açıklamak için onu aradım. İki forvetle başlıyoruz. Trossard ve De Ketelaere'e sahip olduğumuz için bu mantıklı. Hayal kırıklığına uğramıştı"
ifadelerini kullandı.