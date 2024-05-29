Batshuayi yıkıldı!

EURO 2024'te Slovakya, Romanya ve Ukrayna ile E Grubu'nda yer alan Belçika'nın aday kadrosu dün açıklanırken listeye Fenerbahçe'den Michy Batshuayi dahil edilmedi.Bu arada Galatasaray'ın asist kralı Mertens de milli davet almadı. Belçika Teknik Direktörü Domenico Tedesco yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.