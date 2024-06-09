Kim ev sahibi görelim!

EURO 2024 için gün sayan A Milli Takım'ın Poznan'da gerçekleştirdiği kampta basının karşısına çıkan Kerem Aktürkoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.olarak bizim ana hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda grupları geçebilmek. Maç maç bakacağız.Doğrudan final, çeyrek final diye hedef koyarsak bence bu bizi çok daha büyük baskı altına alır.favori tabii ki herkes için Portekiz ama bence bizim en zor maçımız,karşılaşması olacak. Turnuvadaki ilk karşılaşmamız.ile final oynamak isterim. Çünkü son Avrupa şampiyonu.Geleceği hakkındaki soruya açık bir yanıt veren Kerem, "Hedeflerimden biri Avrupa'da oynamak. İspanya ve İtalya benim futboluma daha yatkın bir lig. Bakalım hayırlısı neyse hakkımızda o olsun. Galatasaray'da oynuyorum, onların hedefi 25. şampiyonluk. Benim de hedefim 25. şampiyonluk" dediA Millî Takım'ın ikinci kaptanı Cenk Tosun, 33. yaş gününü Polonya maçı için kampta bulunduğu takım arkadaşlarıyla kutladı.Müzisyen ve söz yazarı Sefo, EURO 2024'e katılacak A Milli Takım için şarkı yaptı. TFF'ye sunulan ve yeni müzik melodileriyle hazırlanan besteye cesaret, başarı ve inanç temalı sözler yazarak "Türkiye'm" isimli özel bir şarkı yazıldığı belirtildi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi hiçbir ücret almadan Ay-Yıldızlılara özel bir müzik hazırlayan Sefo'ya teşekkür etti.