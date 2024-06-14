3.8 milyar Euro gelir bekleniyor

Turnuva ile birlikte ev sahibi ülke Almanya'nın da ekonomisinin canlanması hedeflenirken Türk esnaf da hazırlıklarını yaptı. 1 aylık turnuva boyunca 3 milyon taraftarın ülkeye gelmesi bekleniyor. Almanya Perakendeciler Birliği, 31 gün sürecek organizasyonda ülkeye 3.8 milyar Euro'luk katkı bekliyor.