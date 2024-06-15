Avrupa’nın elmasları!

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda büyük heyecan, Almanya-İskoçya açılış maçıyla start alırken, organizasyonda 19 yaş ve altının en değerli oyuncuları da belli oldu. A Milli Takımımız'dan 3 futbolcunun yer aldığı listede Arda Güler (19) ve Kenan Yıldız (19), 30'ar milyon Euro ile 5 ve 6. sırada bulunuyor. Turnuvada boy gösterecek bir diğer yeteneğimiz Semih Kılıçsoy ise 12 milyon Euro değeriyle 8 numarada kendini buldu.Türk Milli Takımı 25.8 yaş ortalamasıyla turnuvanın en genç ikinci ekibi durumunda. İlk sırada ise grubumuzdaki Çekya (25.3) var.Polonya maçında adalesinden sakatlık yaşayan İrfan Can'ın durumu yakından takip ediliyor. Milli futbolcunun şampiyonanın başlangıcında yer alabilme gayretinde olduğu ve gün içerisinde vaktinin büyük bölümünü sağlık ekibiyle birlikte tedavide geçirdiği belirtildi. Tecrübeli ismin son durumu hafta sonu netleşecek. Gürcistan maçına kadar sakatlık sorunu ciddi olan oyuncular UEFA'nın da onayıyla değiştirilebiliyor.A Milli Takım'ın Almanya'da oynayacağı maçlar öncesi bilet neredeyse tükendi.. Ay-Yıldızlıların Dortmund'da Gürcistan ile kozlarını paylaşacağı karşılaşmayla birlikte, Portekiz ve Çekya sınavları için de bilet arayışı sürüyor.Şampiyonanın en ucuz bileti 30 Euro'dan satışa çıkmıştı ancak şu an tam 10 katına ulaştı. Buna rağmen millilerin yanında olmak isteyen taraftarlar, karaborsaya düşen biletlere 300 Euro aralığında ücret ödüyor.