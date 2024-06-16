Ekran başında kıpır kıpırız!

A Milli Takım'ın 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Yunus Akgün, Gürcistan maçını sabırsızlıkla beklediklerini,diyerek anlattı.söylemlerine de itiraz eden Yunus,Hedefi gruptan çıkmak olarak koyduk ama daha büyük hayaller kuruyoruz" dedi.Gürcistan maçı gibi maçlar çok zor oluyor. Çünkü favori biz olarak gözüküyoruz. Rakibi iyi analiz ediyoruz.Çok genç bir takımız ama genç olmamıza rağmen çok iyi yerlerde oynayan oyuncularımız var.F.Bahçe, Trabzon, G.Saray, Beşiktaş'tan biri oynamayınca dışarıdan tepkiler olabiliyor. Biz şu an Türkiye olarak buradayız ve hepsinin evlatlarıyız. Takım ayırmaksızın destek olsunlar, biz de inşallah onları mahcup etmeyiz. Artık daha fazla genç oyuncu var Avrupa'da. Önemli olan doğru zamanda doğru takıma gitmek. Yapamayıp gelenleri de var.çok büyük bir oyuncu. Ama bizim ilk hedefimiz Gürcistan maçı. Kazandığımız takdirde Portekiz maçına daha motive çıkacağız.Hocamız İtalyan ve fizik kaliteye çok önem veriyor. Son şampiyonadaki durumumuza göre fark yaratacağımızı düşünüyorum.