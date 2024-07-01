Barış Alper sağ kanada

Vin-cenzo Montella, Avusturya maçında sahaya süreceği hücum hattı için antrenmanlarda birden fazla denemede bulunuyor. Tecrübeli teknik adam, geçen maçta sağ kanatta başlattığı Arda Güler ile ileri uçta görevlendirdiği Barış Alper Yılmaz konusunda senaryolar üzerine çalışıyor.. Santrfor tercihinin de iki oyuncuya biçilecek role göre şekilleneceği ifade edildi.ekibimizde Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğunda orta sahanın nasıl şekilleneceği de merak ediliyor. Teknik ekibin Orkun Kökçü'yü merkez için hazırladığı ancak kesin kararını vermediği belirtildi.ve bu nedenle iki ön liberoyla maça çıkma düşüncesi taşıdığı kaydedildi. Kaan Ayhan ve İsmail Yüksek'in yan yana oynayacağı, bu ikili ile rakibe karşı direnç koyma çabası içinde olunacağı ifade edildi.