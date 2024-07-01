İngiltere’den müthiş dönüş

Dün gece beklenmedik bir şekilde çok ilginç bir maç izledik. Slovakya, oyuna çok cesur ve atak başladı. Arka arkaya etkili ataklar geliştirdiler.Sonunda da çok güzel bir varyasyon sonucu golü de buldular. 30. dakikadan sonra İngiltere kontrolü ele aldı. Ama devre sonuna kadar etkili olamadılar. İkinci yarı adeta tek kale oynandı.Ama Slovakya hücuma çıkamasa da Skriniar'ın yönetimiyle çok konsantre ve iyi yerleşimli bir alan savunmasıyla o yoğun baskıya direniyordu. Artık İngiltere için işin sonu gelmiş gibiydi. Ama 90+5'tejeneriklik bir golle maçı uzatmaya taşıdı.Uzatmanın ilk dakikasında da o moralle İngiltere, Kane ile ikinci golü de buldu. Sonra Slovakya'nın çabaları beraberlik için yeterli olmadı. İngiltere'nin iyi bir futbol oynamadığı bir gerçek. Dün gece bir şeye dikkat ettim.Ben en çok Rice'ı beğendim. Slovakya'yı da kutlamak lazım. Gruplardaki Belçika galibiyetinin de tesadüf olmadığını gösterdiler. Dünkü 120 dakika maçın gidişatı dolayısıyla hakem için zorluk derecesi üst düzeydeydi. Halil Umut Meler bu işin üstesinden başarıyla geldi. Onu kutlamak lazım.2024'te ülkemizi temsil eden hakem Halil Umut Meler, İngiltere-Slovakya maçını da yönetti. Dünkü maçta başarılı bir yönetim sergileyen 37 yaşındaki hakemin yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yaptı. İngiltere'ye 3, Slovakya'ya da 5 sarı kart gösteren Meler daha önce de Belçika-Slovakya ve Polonya-Avusturya müsabakalarında düdük çalmıştı.