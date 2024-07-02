Mustafa Denizli, SABAH Spor’a konuştu: Turu geçersek önümüz açık

Takım üzerindegrup aşamasındaoluşan baskı ortadankalktı. Güven getirmiştir.İki grup maçını zorlanarakkazandık. Gürcistan maçındada çok zorlandık. 2 muhteşemvuruş var. Bir organizasyongolü gelmedi.Üst düzeyiki yetenek vuruşugol oldu.Avusturya'yı ilk turun enbaşarılı takımlarından birisiolarak kabul ediyorlar. Yıldızbarındıran bir takım değil.Ama takım oyununu birçoktakımdan daha iyi oynayanbir takım.AmaTürkiye daha avantajlı. Sondakika da olsa gruptan çıkmamız,bizi ülke ve takım olarakpsikolojik anlamda iyi etkiledi,iyi durumdayız.Tabii ki farklıdır. Çünkü grup maçlarında gruptakimler var bir tahmin yürütürsün, alternatif üretebilirsin.Ama tek maçların sonucu en zor tahminedilen maçlardır. Burada 24 takımdan 1 veya2 takıma kupayı kazanabilir dersin ama onun dagarantisi yok. Turnuvaya 24 takım katılıyor bu 24takımın 12'si de şampiyon olabilir dense bu sürprizolmaz. Öyle bir turnuva.Hazırlık maçlarında aldığımız sonuçlar takım üzerinde birgüven sorunu yaratmış olabilir. İkincisi; başlangıç maçımızda(Gürcistan) herkes Milli Takım çok başarılı dedi. Evetsonuç olarak başarılıydı. Futbol şansı yanımızdaydı. Mademçok başarılıydı, neden ikinci maçta takımın %40'ı değişti,3. maçta kadro bir daha değişti. Takımların başarıya gidenyolda kadrolarındaki devamlılık önemlidir. Güçsüzlere karşıistediğin oyunu oynarsın ama güçlülere karşı mutlaka yenibir şeyler üretmek durumundasın. Burada sıkıntı yaşadık.Avusturya'yı geçtiğimizdegelecek takım daha güçlüolmayacak. Romanyave Hollanda'dan hangisigelirse gelsin fark etmez.Romanya'nın Ukraynamaçındaki performansıiyiydi. Elenir mi bilmiyorum.Hollanda ne yaptı?Fransa ve Avusturya'nınolduğu grupta zorlandı.Bir eski Hollanda'yabak bir de şimdi kiHollanda'ya…