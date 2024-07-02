Mustafa Denizli, SABAH Spor’a konuştu: Turu geçersek önümüz açık

Son 16 turuna yükselmek Milli Takım'da baskıyı ortadan kaldırdı mı? Bu durum futbolcuya ve teknik adama nasıl yansır?
Takım üzerinde
grup aşamasında
oluşan baskı ortadan
kalktı. Güven getirmiştir.
İki grup maçını zorlanarak
kazandık. Gürcistan maçında
da çok zorlandık. 2 muhteşem
vuruş var. Bir organizasyon
golü gelmedi.
Üst düzey
iki yetenek vuruşu
gol oldu. Zaten 3. golün nasıl geldiği belli. Şu anda psikolojik olarak iyi durumdayız.
Avusturya'yı ilk turun en
başarılı takımlarından birisi
olarak kabul ediyorlar. Yıldız
barındıran bir takım değil.
Ama takım oyununu birçok
takımdan daha iyi oynayan
bir takım. Daha mücadeleci, koşan ama yaratıcılığı az olan bir takım. Buradan alınan her sonuç doğal sayılır.
Ama
Türkiye daha avantajlı. Son
dakika da olsa gruptan çıkmamız,
bizi ülke ve takım olarak
psikolojik anlamda iyi etkiledi,
iyi durumdayız. Şu anda Türkiye'den çekinmeyecek takım bu turnuvada yok.
TEK MAÇIN TAHMİNİ ZOR
Grup aşamasıyla eleme aşamasının psikolojisi gerçekten bu kadar farklı mı?
Tabii ki farklıdır. Çünkü grup maçlarında grupta
kimler var bir tahmin yürütürsün, alternatif üretebilirsin.
Ama tek maçların sonucu en zor tahmin
edilen maçlardır. Burada 24 takımdan 1 veya
2 takıma kupayı kazanabilir dersin ama onun da
garantisi yok. Turnuvaya 24 takım katılıyor bu 24
takımın 12'si de şampiyon olabilir dense bu sürpriz
olmaz. Öyle bir turnuva.
FUTBOL ŞANSI YANIMIZDA
Grupta neden sancılı bir performans gösterdik?
Hazırlık maçlarında aldığımız sonuçlar takım üzerinde bir
güven sorunu yaratmış olabilir. İkincisi; başlangıç maçımızda
(Gürcistan) herkes Milli Takım çok başarılı dedi. Evet
sonuç olarak başarılıydı. Futbol şansı yanımızdaydı. Madem
çok başarılıydı, neden ikinci maçta takımın %40'ı değişti,
3. maçta kadro bir daha değişti. Takımların başarıya giden
yolda kadrolarındaki devamlılık önemlidir. Güçsüzlere karşı
istediğin oyunu oynarsın ama güçlülere karşı mutlaka yeni
bir şeyler üretmek durumundasın. Burada sıkıntı yaşadık.
ROMANYA DA HOLLANDA DA FARK ETMEZ
Eğer Avusturya engelini geçersek önümüz ne kadar açık, yolumuz uzun mu?
Avusturya'yı geçtiğimizde
gelecek takım daha güçlü
olmayacak. Romanya
ve Hollanda'dan hangisi
gelirse gelsin fark etmez.
Romanya'nın Ukrayna
maçındaki performansı
iyiydi. Elenir mi bilmiyorum.
Hollanda ne yaptı?
Fransa ve Avusturya'nın
olduğu grupta zorlandı.
Bir eski Hollanda'ya
bak bir de şimdi ki
Hollanda'ya… Biz çeyrek finale gidersek Avusturya maçına göre daha kolay bir maç olur. Turu geçersek önümüz daha açık.