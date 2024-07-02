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Giriş Tarihi: 2.7.2024

‘Türkler çok tutkulu biz de öyle olmalıyız’

‘Türkler çok tutkulu biz de öyle olmalıyız’
Fransa, Hollanda ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 6 puanla lider olarak bitirip son 16'ya kalan Avusturya'da teknik direktör Ralf Rangnick, iddialı konuştu. İşlerinin kolay olmadığını belirten Alman çalıştırıcı, "Türk oyuncuların son derece güçlü olduğunu biliyorum. Onlar da yeni çözümler üretmeye çalışacaklar. Geçmişteki hazırlık maçı, bu karşılaşmada belirleyici olmayacak. Tamamen farklı bir müsabaka olacak. Güçlü taraflarımızı sahaya yansıtmak istiyoruz. Türkiye'nin maçlarını izledik. Oyunlarına her zaman tutkularını dahil ettiklerini biliyoruz. Tüm enerjimizi sahaya yansıtmak zorunda olduğumuzun farkındayız" ifadelerini kullandı.
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‘Türkler çok tutkulu biz de öyle olmalıyız’
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