Hollanda’yı da yeneceğiz

Ferdi Kadıoğlu, 6-1'lik yenilginin rövanşını aldıklarını söyleyerek,şeklinde konuştu. Kaan Ayhan ise şunları söyledi: "Biraz zor oldu ama beklediğimiz bir sonuç oldu. İsterdik ki maçı daha rahat geçirelim ama Avusturya turnuvanın zorlu bir rakibiydi.Bu oyunun üzerine koymamız gerekiyor."