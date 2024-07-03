Hollanda’yı da yeneceğiz

Ferdi Kadıoğlu, 6-1'lik yenilginin rövanşını aldıklarını söyleyerek, "İnanılmaz mutluyum. Çok azimle mücadele ettik ve çeyrek finale çıkmayı hak ettik. 6-1'in rövanşıydı. Sonuna kadar gitmek istiyoruz. Çeyrek finali çıkmayı hak ettik. İnanılmaz bir maçtı. Çok mutluyum. Hollanda maçı da benim için çok özel olacak. Orada doğdum ve büyüdüm ama onları yenmeyi istiyoruz"
şeklinde konuştu. Kaan Ayhan ise şunları söyledi: "Biraz zor oldu ama beklediğimiz bir sonuç oldu. İsterdik ki maçı daha rahat geçirelim ama Avusturya turnuvanın zorlu bir rakibiydi. Futbolcu olarak en iyi performansımızı vermek için sahaya çıkıyoruz.
Bu oyunun üzerine koymamız gerekiyor."