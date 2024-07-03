Yer gök Türkiye diye inledi!

Avusturya ile oynadığımız maç öncesinde Leipzig sokaklarında Türk taraftarların yürüyüşü yeri göğü inletti. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 4. kez organize edilenFan Zone'daki DJ performansıyla etkinlik başladı.Yerel saat ile 14.00'te Wilhelm Platz İstasyonu'nda kurulan alanda toplanan Türkler bir yandan şarkılara eşlik etti bir yandan da marşlarla hep birlikte, Almanya'yı Türkiye'ye çevirdi. Alandaki eğlence sonrasındamottosu ile gelenekselleşen yürüyüş, Milli Takım taraftar otobüsü eşliğinde gerçekleştirildi. Yürüyüş, Leipzig Stadyumu'nun önünde sona erdi.