Bütün heyecanımla yanınızdayım

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'teki maçlarını yakından takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya galibiyetinin ardından soyunma odası coşkusuna telefon bağlantısıyla ortak oldu. Teknik direktör Vincenzo Montella ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hocaya İtalyanca teşekkür ederken, "Gelemiyorum çünkü burada devlet işleri var. Ama adım adım takip ediyorum. Bütün heyecanımla yanınızdaydım. Bütün gönlümle sizleri kucaklıyorum" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı'nın tebrikleri için teşekkür eden tecrübeli hoca, "Bu konuda eminim" dedi. Barış Alper Yılmaz'la da görüşen Erdoğan, "Hemşehrim olarak senden ayrıca gol bekledim. Golü atsaydın çok daha muhteşem olacaktı" dedi. Milli futbolcu da "İnşallah bir dahaki maçta atarım Cumhurbaşkanım" yanıtını verdi.Güler'i performansı için kutlayan Erdoğan, "İki korner de muhteşemdi. Merih'e 'Al da at' dedin. Merih de kornerlerin hakkını verdi. Seni gözlerinden öpüyorum" diye konuştu. Merih'i tebrik eden, o sırada tedavi ve röportajlar için odada olmayan kaleci Mert'e sevgilerini ileten Erdoğan görüşmenin sonunda, "Tüm takımı tebrik ediyorum. Bütün futbolcularımızın gözlerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.