Merih Demiral’dan SABAH Spor’a özel açıklamalar: Takım olarak şampiyonluğu düşünüyoruz

EURO 2024'te Avusturya ağlarına gönderdiği iki golle Türkiye'ye çeyrek final kapısını açan Merih Demiral, maçın oyuncusu oldu. Karşılaşma sonunda kısa bir sohbet yaptığımız başarılı stoperdedi.Arabistan'da aynı ligde oynadığı Cristiano Ronaldo'nun kendisini arayıp kutladığını anlatan milli futbolcu,ifadelerini kullandı. Taraftara da ayrı bir parantez açan Merih,diye konuştu.