Merih kararına tepki yağdı

Türkiye'nin Avusturya karşısında iki golünü atan Merih Demiral'ın 'bozkurt' işareti yapması gündem yarattı. UEFA, 'Uygunsuz davranış'
iddiasıyla skandal bir kararla soruşturma başlatırken, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Avrupa Şampiyonası'nın ırkçılık platformu olarak kullanılması kabul edilemez" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Faeser'e tepki göstererek, "Irkçılık ve faşizm arayanların Avrupa'da son zamanlarda seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır"
karşılığını verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk husumeti aşikar olan dahili odakların yanı sıra UEFA'nın da bu şer kervana iştiraki yanlıştır"
ifadelerini kullandı. Spor Bakanı Osman Bak, Merih'in fotoğrafına, "Uzun uzun yazmaya gerek yok"
notunu düştü.
DIŞİŞLERİ DE AÇIKLAMA YAPTI
Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili, "Disiplin soruşturması açılması kabul edilemez. Alman Federal Anayasayı Koruma Teşkilatının Eylül 2023'te yayımladığı raporda, her bozkurt işareti yapanın aşırı sağcı olarak nitelendirilemeyeceği vurgulanmışken ve 'bozkurt' işareti Almanya'da yasaklı bir simge değilken, Demiral'a, Alman makamları tarafından gösterilen tepkilerin bizatihi kendisinin yabancı düşmanlığı içerdiği değerlendirilmektedir.
Siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz" açıklamasını yaptı.
FIFA PARA CEZASI VERMİŞTİ
AÇILAN soruşturma sonrası Merih Demiral'ın bir cezayla karşılaşıp karşılaşmayacağı merak edilirken, daha önce 2018 Dünya Kupası'nda yaşanan bir olay gündem oldu. İsviçre, Sırbistan'ı 2-1 yenerken; Arnavut kökenli Xhaka ve Shaqiri ile birlikte Lichtsteiner, Sırplara Arnavut Kartalı işareti yapmıştı. FIFA olaya karışan futbolculara men cezası uygulamamış, 10 bin İsviçre Frank'ı para cezası vermişti.