Merih kararına tepki yağdı

Türkiye'nin Avusturya karşısında iki golünü atan Merih Demiral'ın 'bozkurt' işareti yapması gündem yarattı. UEFA,iddiasıyla skandal bir kararla soruşturma başlatırken, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Avrupa Şampiyonası'nın ırkçılık platformu olarak kullanılması kabul edilemez" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Faeser'e tepki göstererek,karşılığını verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,ifadelerini kullandı. Spor Bakanı Osman Bak, Merih'in fotoğrafına,notunu düştü.Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili, "Disiplin soruşturması açılması kabul edilemez. Alman Federal Anayasayı Koruma Teşkilatının Eylül 2023'te yayımladığı raporda, her bozkurt işareti yapanın aşırı sağcı olarak nitelendirilemeyeceği vurgulanmışken ve 'bozkurt' işaretiSiyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz" açıklamasını yaptı.AÇILAN soruşturma sonrası Merih Demiral'ın bir cezayla karşılaşıp karşılaşmayacağı merak edilirken, daha önce 2018 Dünya Kupası'nda yaşanan bir olay gündem oldu. İsviçre, Sırbistan'ı 2-1 yenerken; Arnavut kökenli Xhaka ve Shaqiri ile birlikte Lichtsteiner, Sırplara Arnavut Kartalı işareti yapmıştı. FIFA olaya karışan futbolculara men cezası uygulamamış, 10 bin İsviçre Frank'ı para cezası vermişti.