Milli Takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, SABAH Spor’a konuştu

Türkiye, Hollanda ile tarihi bir maça hazırlanırken gözler de elbette kaptan Hakan Çalhanoğlu'nda olacak. Cezası nedeniyle Avusturya maçını tribünden takip eden yıldız oyuncu bu durumun kendisi için çok zor olduğunu ve sahaya çıkmayı beklediğini söyledi.diyen kaptan Çalhanoğlu, şöyle devam etti:"Çekya maçında hiç beklemediğim bir sarı kart yedim ve hepimiz için çok önemli olan Avusturya karşılaşmasında cezalı duruma düştüm. Sahada olmamak acı vericiydi. Ama takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum çok iyi oynadık. Oyuncular 90 dakika müthiş mücadele sergiledi. Bu galibiyet hepimiz açısından çok önemliydi. Bu maçtan önce kampta gerçekten çok iyi hazırlandık.Onun dediğini uygulamaya çalışıyoruz. Avusturya maçında bunu sahada da gördük ve yansıttık."maçını kazanmamız halinde final şansımızı da sorduk Hakan Çalhanoğlu'na…diye yanıt veren kaptan, "Gençler de gerçekten her şeyi hak ediyorlar. Genç arkadaşlarımıza sahip çıkmaya çalışıyorum, onlar da beni çok dinliyorlar sağ olsunlar. Portekiz maçından sonra bir düşüş yaşadık ama morali hep yüksek tutmaya çalıştım. Herkesin mutluluğu, sevinci bizim için çok önemli. Bizim birliğimiz bize bu sonuçları getiriyor.ifadelerini kullandı.mücadelesi sonrası dünyanın konuştuğu kurtarış olan Mert Günok'un son andaki hamlesi için Hakan Çalhanoğlu o andaki yaşadıklarını anlattı: Cezalı olan Samet Akaydın, yanımda oturuyordu "Aha girdi" dedi.dedim. Sonra Mert Ağabey bir yerden atladı kurtardı. Nasıl atladı, kurtardı gerçekten ben de bilmiyorum ama Mert Ağabey zaten istediği zaman tutar. Performansı harikaydı...