Milli Takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, SABAH Spor’a konuştu

Türkiye, Hollanda ile tarihi bir maça hazırlanırken gözler de elbette kaptan Hakan Çalhanoğlu'nda olacak. Cezası nedeniyle Avusturya maçını tribünden takip eden yıldız oyuncu bu durumun kendisi için çok zor olduğunu ve sahaya çıkmayı beklediğini söyledi. "Çok heyecanlıydım maçı izlerken. Dışardan izlemek çok kötüymüş. Benim için ayrı bir tecrübe oldu. Orada olmak, dışarıda olmak istemiyorum bir daha"
diyen kaptan Çalhanoğlu, şöyle devam etti:
KAMPTA ÇOK İYİ HAZIRLANDIK
"Çekya maçında hiç beklemediğim bir sarı kart yedim ve hepimiz için çok önemli olan Avusturya karşılaşmasında cezalı duruma düştüm. Sahada olmamak acı vericiydi. Ama takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum çok iyi oynadık. Oyuncular 90 dakika müthiş mücadele sergiledi. Bu galibiyet hepimiz açısından çok önemliydi. Bu maçtan önce kampta gerçekten çok iyi hazırlandık. Tüm çalışmalarımızı ve analizlerimizi bence dört dörtlük yaptık. Normalde 4'lü savunma sistemi ile oynuyorduk bu maçta hocamızın planı doğrultusunda 3'lü oynadık. Hocanın farklı bir sistemi vardı. Hocanın bir bildiği vardır, bizde hep onun arkasından koşuyoruz.
Onun dediğini uygulamaya çalışıyoruz. Avusturya maçında bunu sahada da gördük ve yansıttık."
GENÇLERİMİZ EN İYİSİNİ HAK EDİYOR
Hollanda
maçını kazanmamız halinde final şansımızı da sorduk Hakan Çalhanoğlu'na… "Biz en iyilerine layığız"
diye yanıt veren kaptan, "Gençler de gerçekten her şeyi hak ediyorlar. Genç arkadaşlarımıza sahip çıkmaya çalışıyorum, onlar da beni çok dinliyorlar sağ olsunlar. Portekiz maçından sonra bir düşüş yaşadık ama morali hep yüksek tutmaya çalıştım. Herkesin mutluluğu, sevinci bizim için çok önemli. Bizim birliğimiz bize bu sonuçları getiriyor. Bizim de en büyük hedefimiz tabii ki kupa kaldırmak. İnşallah finali görürüz. Önümüzdeki maç çok zor olacak bu günkü maç gibi… Ama iyi hazırlanacağımız biliyorum ve inanıyorum"
ifadelerini kullandı.
İSTEDİĞİ ZAMAN TOPU TUTABİLİR
Avusturya
mücadelesi sonrası dünyanın konuştuğu kurtarış olan Mert Günok'un son andaki hamlesi için Hakan Çalhanoğlu o andaki yaşadıklarını anlattı: Cezalı olan Samet Akaydın, yanımda oturuyordu "Aha girdi" dedi. "Yok gol olmadı"
dedim. Sonra Mert Ağabey bir yerden atladı kurtardı. Nasıl atladı, kurtardı gerçekten ben de bilmiyorum ama Mert Ağabey zaten istediği zaman tutar. Performansı harikaydı...