Montella’yı örnek al Ancelotti

Real Madrid forması giyen Arda Güler, EURO 2024 performansı sonrasında İspanyol basınında manşetlerden inmiyor. Almanya'daki turnuvada zaman zaman 'sahte 9' olarak en uçta oynayan 19 yaşındaki oyuncunun bu mevkideki başarısının ardından medya da Real Madrid'in teknik patronu Carlo Ancelotti'ye önerilerde bulunmaya başladı. AS Gazetesi,başlığını kullanırken yıldız oyuncunun hareketli oyunu ile ustalık dersi verdiğini çizip şu ifadeleri kullandı: "Hücumdaki yetersizliği göz önüne alan Montella, Madrid'in incisini Türk forvet hattının sahte dokuzu olarak icat etti.