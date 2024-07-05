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Giriş Tarihi: 5.7.2024

Montella’yı örnek al Ancelotti

Montella’yı örnek al Ancelotti

AS Gazetesi, Arda Güler’in A Milli Takım performansına övgüler yağdırıp Real Madrid’de de ‘sahte 9’ olarak oynaması gerektiğine vurgu yaptı

Real Madrid forması giyen Arda Güler, EURO 2024 performansı sonrasında İspanyol basınında manşetlerden inmiyor. Almanya'daki turnuvada zaman zaman 'sahte 9' olarak en uçta oynayan 19 yaşındaki oyuncunun bu mevkideki başarısının ardından medya da Real Madrid'in teknik patronu Carlo Ancelotti'ye önerilerde bulunmaya başladı. AS Gazetesi, "Türkiye, Ancelotti'ye Güler'i ne yapacağını söylüyor" başlığını kullanırken yıldız oyuncunun hareketli oyunu ile ustalık dersi verdiğini çizip şu ifadeleri kullandı: "Hücumdaki yetersizliği göz önüne alan Montella, Madrid'in incisini Türk forvet hattının sahte dokuzu olarak icat etti. Arda'nın tüm yeteneklerinden faydalanmak için ustaca bir pozisyon icat eden Montella'nın bu fikrini Ancelotti iyi değerlendirmeli."
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Montella’yı örnek al Ancelotti
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