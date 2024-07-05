Türk yüreği zaferi getirdi

Milli Takımımızın teknik patronu Vincenzo Montella, İtalyan Corriere dello Sport'a açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin başarısının kendisini inanılmaz derecede mutlu ettiğini vurgulayan 50 yaşındaki çalıştırıcı, "Türk halkını mutlu etmek benim için gurur verici.Avusturya'yı yenmemizi sağlayan Türk yüreğidir.Ancak dikkatli olmalıyız, gerginlik bizi kandırabilir. Gerginliğin, grupta Çekya'ya karşı hayatımızı nasıl zorlaştırdığına bir bakın" diye konuştu."Avusturya'ya karşı sportif bir intikam için değil (Hazırlık maçındaki 6-1'lik yenilgi için), Avusturya son derece saygı duyduğum bir rakip ama bu daha çok kendimle ilgili bir rövanştı. Biz antrenörler, oyuncular rekabetçiyiz ama bu leke, benim profesyonel kariyerime ağır geliyordu.""On yıllardır Türk futbol tarihine adını yazdırmış önemli isimlerle (Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli) ile anılmak beni gururlandırıyor. Fatih Terim ile iyi bir hukukumuz var, karşılıklı saygı var. Birkaç ay önce görüştük. O, Adanalı ki ben de orada çalıştım. O, Fiorentina'da görev yaptı, sonra ben de. Aynı şekilde Milan ve Türk Milli Takımı da ondan sonra görev yaptığım takımlar. Kesişmeler sanırım kaderimiz oldu."Almanya'da düzenlenen şampiyonada tribün rekoru kıran, seyirci sayısında ev sahibi Almanya'yı geçen Türkiye'nin başarısı ürün satışına da yansıdı. Ay-Yıldızlı takımın formaları kapış kapış gidiyor. Turnuvanın başladığı 17 Haziran'dan bugüne Almanya ve Türkiye'de satılan lisanslı ürün sayısının 100 bine yaklaştığı, bu rakamın 60 bininin ise forma olduğu öğrenildi. Futbolcuların giydiği formalar 3899 TL, taraftar forması ise 2699 ila 2500 TL arasında değişiyor. Berlin'de oynanacak Hollanda maçı öncesi bu rakamın daha da artması ve turnuvada devam etmemiz halinde satışların tarihi seviyeye çıkması bekleniyor.VINCENZO Montella'nın yardımcısı Daniele Russo, dün basının karşısındaydı. Takımın sadece sahada değil saha dışında da birlik olduğunu belirten İtalyan çalıştırıcı, Montella için ise şunları söyledi: "3 yıldır Türkiye'deyiz sanki hocamıza bakınca ataları Türk'müş gibi bir bağlılık görüyorum. 15 yıldır beraber olmama rağmen sadece burada bu bağlılığını ve tutkusunu gördüm.A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 çeyrek finalinde yarın Hollanda ile oynayacağı maçı,Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak maçta Turpin'in yardımcıları aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Alman Felix Zwayer yapacak. Müsabakada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Jerome Brisard ise VAR olarak görev alacak.