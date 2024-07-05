Yen de buralar bayram olsun

Almanya'dasınız ama Türkiye'de gibi hissediyorsunuz. Dükkan isimleri dikkati çekiyor önce 'Evet bizden biri' diyorsunuz… Bazen kendinizi ifade etmekte zorlandığınız bir anda Türkçe konuşmaya başlayan biri imdadınıza yetişebiliyor. Ancak burada yaşayanlarda gurbetçilik büyük, özlem derin, Türkiye sevgisi bir başka…
A Milli Takım'ın burada olması moral motivasyon, Ay-Yıldızın dalgalanması büyük güç… 17 Haziran'dan bu yana Almanya'nın her şehrinde bunu yaşadık. Bu durum Berlin'de tavan yaptı. Kreuzberg küçük İstanbul gibi olsa da onlar İstanbul dememeyi tercih ediyor çünkü 'İstanbul bu kadar çirkin mi İstanbul'a hakaret olur'
düşüncesindeler. Cumartesi günü Hollanda ile oynanacak çeyrek final maçı için umutlular. Almanya'nın caddelerinden haberler böyle; işte kendi ağızlarından gurbetçilerimizin düşünceleri ve beklentileri…
KAZANIRSAK YER YERİNDEN OYNAR
MÜZEYYEN GÜNDÜZ (Garson/ 10 yıldır Almanya'da):
Milli
Takımımızı dışardan gururla
takip ederken şimdi burada
görmek bizleri mutlu ediyor.
İnşallah sonuna kadar başarılı
bir şekilde giderler. Berlin'de
maça çıkacak olmaları da bizleri
son derece sevindirdi. En iyiler
arasında biz de varız, o sekiz
takım içinde olmak güzel. Ben
şampiyon olmalarını bekliyorum.
Tüm oyuncular
güçlerini
sahaya yansıtıyor
bunu görmek
bile yeter. Zaten
Hollanda'yı
da yenersek
Berlin'de yer
yerinden oynar.
Çünkü turnuvanın
başından beri
bunu bekliyoruz.
AY-YILDIZA CANIMIZI VERİRİZ
Berlin dahil Avrupa'da birçok ülkeye insan taşıyan Burak Baynazoğlu, Mesut Güneşsu, Furkan Şahin ve Kemal Taşcı, "Hollanda Türk duvarını görecek. Maçı alacağız. Bu taraftarın olduğu yerde kimse önümüzde duramaz. Ay-Yıldıza canımızı veririz. İnşallah yarı final zaferini de hep birlikte kutlayacağız" dediler. İtalyan restoranda çalışan garson Hikmet Karademir de "Galibiyet bizim olacak. Berlin'i şölen yerine çevireceğiz cumartesi. Buraları bayram olacak" yorumunu yaptı.
'SEVİNÇ NASIL OLUR GÖSTERECEĞİZ'
ORHAN MURAT (Dönerci, 27 yıldır Almanya'da):
Çok iyi geldik inşallah yarı finale, hatta finale
gideceğiz. Millİ takım bizi futbola doyurdu biz
de buraya gelen Türkleri dönere doyuracağız. Maç
günü, maçtan sonra herkesi buraya bekliyoruz. Burada
büyük coşku yaşayacağız. Maç nasıl izlenir
maç sevinci nasıl yaşanır herkese göstereceğiz.
BURASI TÜRKİYE BURDAN ÇIKIŞ YOK
AHMET DEMİRDÖĞEN (Market çalışanı, kendi değimiyle maalesef 21 yıldır Almanya'da):
Ben
umutluyum ve umudumu da sonuna kadar korumak
istiyorum. Hollanda'yı da geçeriz diye
düşünüyorum. Biz buradayız, bizim insanımız
burada o zaman hiçbir sorun yok. Ne diyoruz;
"Burası Türkiye buradan çıkış yok."
KİMSE BİZİMLE DALGA GEÇEMİYOR
BİRKAN SARI (Tekel bayi sahibi):
Hollanda'yı geçtiğimiz
taktirde ben finale çıkacağımızı
düşünüyorum.
Zaten kendi evimizde oynuyoruz.
Bu sefer bizimle kimse
dalga geçemiyor ama daha
önce sıfır puanla tamamladığımız
dönemlerde baya
alay konusu oluyorduk. Artık
böyle bir şansları yok.
VATAN HASRETİ BAMBAŞKA BİR ŞEY
MURAT KAZAR (Balıkçı, 15 yıldır Almanya'da):
Türkiye'nin burada olmasının anlamını
burada yaşayanlar anlar. Çünkü vatan sevgisi
bambaşka bir şey, vatandan ayrı olmak bambaşka
bir şey. (Gözleri doluyor.) Kupayı almak nasip
olursa işte siz o zaman göreceksiniz buradaki
vatan sevgisinin nasıl bir şey olduğunu.
BEN GİTMEDİM MAÇI KAYBETTİK!
EKREM ALP (Kebapçı, 34 yıldır Almanya'da):
Keramet bende!
Bu milleti buraya kadar ben
getirdim. Bir tek Portekiz maçına
gitmedim onu da kaybettik. Hollanda maçında da tribünde olacağım maçtan sonra da o büyük coşkuyu hep birlikte yaşayacağız.
Kesin kazanacağız artık
bunun başka yolu yok burası da
karnaval alanına dönecek.