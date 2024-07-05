Yen de buralar bayram olsun

Almanya'dasınız ama Türkiye'de gibi hissediyorsunuz. Dükkan isimleri dikkati çekiyor önce 'Evet bizden biri' diyorsunuz… Bazen kendinizi ifade etmekte zorlandığınız bir anda Türkçe konuşmaya başlayan biri imdadınıza yetişebiliyor.A Milli Takım'ın burada olması moral motivasyon, Ay-Yıldızın dalgalanması büyük güç… 17 Haziran'dan bu yana Almanya'nın her şehrinde bunu yaşadık. Bu durum Berlin'de tavan yaptı. Kreuzberg küçük İstanbul gibi olsa da onlar İstanbul dememeyi tercih ediyor çünküdüşüncesindeler. Cumartesi günü Hollanda ile oynanacak çeyrek final maçı için umutlular.MilliTakımımızı dışardan gururlatakip ederken şimdi buradagörmek bizleri mutlu ediyor.İnşallah sonuna kadar başarılıbir şekilde giderler. Berlin'demaça çıkacak olmaları da bizlerison derece sevindirdi. En iyilerarasında biz de varız, o sekiztakım içinde olmak güzel. Benşampiyon olmalarını bekliyorum.Tüm oyunculargüçlerinisahaya yansıtıyorbunu görmekbile yeter. ZatenHollanda'yıda yenersekBerlin'de yeryerinden oynar.Çünkü turnuvanınbaşından beribunu bekliyoruz.Berlin dahil Avrupa'da birçok ülkeye insan taşıyan Burak Baynazoğlu, Mesut Güneşsu, Furkan Şahin ve Kemal Taşcı, "Hollanda Türk duvarını görecek. Maçı alacağız. Bu taraftarın olduğu yerde kimse önümüzde duramaz. Ay-Yıldıza canımızı veririz. İnşallah yarı final zaferini de hep birlikte kutlayacağız" dediler. İtalyan restoranda çalışan garson Hikmet Karademir de "Galibiyet bizim olacak. Berlin'i şölen yerine çevireceğiz cumartesi. Buraları bayram olacak" yorumunu yaptı.Çok iyi geldik inşallah yarı finale, hatta finalegideceğiz. Millİ takım bizi futbola doyurdu bizde buraya gelen Türkleri dönere doyuracağız. Maçgünü, maçtan sonra herkesi buraya bekliyoruz. Buradabüyük coşku yaşayacağız. Maç nasıl izlenirmaç sevinci nasıl yaşanır herkese göstereceğiz.Benumutluyum ve umudumu da sonuna kadar korumakistiyorum. Hollanda'yı da geçeriz diyedüşünüyorum. Biz buradayız, bizim insanımızburada o zaman hiçbir sorun yok. Ne diyoruz;"Burası Türkiye buradan çıkış yok."Hollanda'yı geçtiğimiztaktirde ben finale çıkacağımızıdüşünüyorum.Zaten kendi evimizde oynuyoruz.Bu sefer bizimle kimsedalga geçemiyor ama dahaönce sıfır puanla tamamladığımızdönemlerde bayaalay konusu oluyorduk. Artıkböyle bir şansları yok.Türkiye'nin burada olmasının anlamınıburada yaşayanlar anlar. Çünkü vatan sevgisibambaşka bir şey, vatandan ayrı olmak bambaşkabir şey. (Gözleri doluyor.) Kupayı almak nasipolursa işte siz o zaman göreceksiniz buradakivatan sevgisinin nasıl bir şey olduğunu.Keramet bende!Bu milleti buraya kadar bengetirdim. Bir tek Portekiz maçınagitmedim onu da kaybettik.Kesin kazanacağız artıkbunun başka yolu yok burası dakarnaval alanına dönecek.