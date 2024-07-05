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Giriş Tarihi: 5.7.2024

Yen de buralar bayram olsun

Yen de buralar bayram olsun

A Milli Takımımız, EURO 2024’te turları bir bir geçerken SABAH Spor’da Berlin’deki çeyrek final öncesinde yollara düştü. ‘Berlin’deki Türkiye’ Kreuzberg’deki Türkler anlattı biz dinledik, biz sorduk onlar yanıtladı

Almanya'dasınız ama Türkiye'de gibi hissediyorsunuz. Dükkan isimleri dikkati çekiyor önce 'Evet bizden biri' diyorsunuz… Bazen kendinizi ifade etmekte zorlandığınız bir anda Türkçe konuşmaya başlayan biri imdadınıza yetişebiliyor. Ancak burada yaşayanlarda gurbetçilik büyük, özlem derin, Türkiye sevgisi bir başka… A Milli Takım'ın burada olması moral motivasyon, Ay-Yıldızın dalgalanması büyük güç… 17 Haziran'dan bu yana Almanya'nın her şehrinde bunu yaşadık. Bu durum Berlin'de tavan yaptı. Kreuzberg küçük İstanbul gibi olsa da onlar İstanbul dememeyi tercih ediyor çünkü 'İstanbul bu kadar çirkin mi İstanbul'a hakaret olur' düşüncesindeler. Cumartesi günü Hollanda ile oynanacak çeyrek final maçı için umutlular. Almanya'nın caddelerinden haberler böyle; işte kendi ağızlarından gurbetçilerimizin düşünceleri ve beklentileri…




KAZANIRSAK YER YERİNDEN OYNAR
MÜZEYYEN GÜNDÜZ (Garson/ 10 yıldır Almanya'da): Milli Takımımızı dışardan gururla takip ederken şimdi burada görmek bizleri mutlu ediyor. İnşallah sonuna kadar başarılı bir şekilde giderler. Berlin'de maça çıkacak olmaları da bizleri son derece sevindirdi. En iyiler arasında biz de varız, o sekiz takım içinde olmak güzel. Ben şampiyon olmalarını bekliyorum. Tüm oyuncular güçlerini sahaya yansıtıyor bunu görmek bile yeter. Zaten Hollanda'yı da yenersek Berlin'de yer yerinden oynar. Çünkü turnuvanın başından beri bunu bekliyoruz.




AY-YILDIZA CANIMIZI VERİRİZ
Berlin dahil Avrupa'da birçok ülkeye insan taşıyan Burak Baynazoğlu, Mesut Güneşsu, Furkan Şahin ve Kemal Taşcı, "Hollanda Türk duvarını görecek. Maçı alacağız. Bu taraftarın olduğu yerde kimse önümüzde duramaz. Ay-Yıldıza canımızı veririz. İnşallah yarı final zaferini de hep birlikte kutlayacağız" dediler. İtalyan restoranda çalışan garson Hikmet Karademir de "Galibiyet bizim olacak. Berlin'i şölen yerine çevireceğiz cumartesi. Buraları bayram olacak" yorumunu yaptı.




'SEVİNÇ NASIL OLUR GÖSTERECEĞİZ'
ORHAN MURAT (Dönerci, 27 yıldır Almanya'da): Çok iyi geldik inşallah yarı finale, hatta finale gideceğiz. Millİ takım bizi futbola doyurdu biz de buraya gelen Türkleri dönere doyuracağız. Maç günü, maçtan sonra herkesi buraya bekliyoruz. Burada büyük coşku yaşayacağız. Maç nasıl izlenir maç sevinci nasıl yaşanır herkese göstereceğiz.




BURASI TÜRKİYE BURDAN ÇIKIŞ YOK
AHMET DEMİRDÖĞEN (Market çalışanı, kendi değimiyle maalesef 21 yıldır Almanya'da): Ben umutluyum ve umudumu da sonuna kadar korumak istiyorum. Hollanda'yı da geçeriz diye düşünüyorum. Biz buradayız, bizim insanımız burada o zaman hiçbir sorun yok. Ne diyoruz; "Burası Türkiye buradan çıkış yok."




KİMSE BİZİMLE DALGA GEÇEMİYOR
BİRKAN SARI (Tekel bayi sahibi): Hollanda'yı geçtiğimiz taktirde ben finale çıkacağımızı düşünüyorum. Zaten kendi evimizde oynuyoruz. Bu sefer bizimle kimse dalga geçemiyor ama daha önce sıfır puanla tamamladığımız dönemlerde baya alay konusu oluyorduk. Artık böyle bir şansları yok.




VATAN HASRETİ BAMBAŞKA BİR ŞEY
MURAT KAZAR (Balıkçı, 15 yıldır Almanya'da): Türkiye'nin burada olmasının anlamını burada yaşayanlar anlar. Çünkü vatan sevgisi bambaşka bir şey, vatandan ayrı olmak bambaşka bir şey. (Gözleri doluyor.) Kupayı almak nasip olursa işte siz o zaman göreceksiniz buradaki vatan sevgisinin nasıl bir şey olduğunu.


BEN GİTMEDİM MAÇI KAYBETTİK!
EKREM ALP (Kebapçı, 34 yıldır Almanya'da): Keramet bende! Bu milleti buraya kadar ben getirdim. Bir tek Portekiz maçına gitmedim onu da kaybettik. Hollanda maçında da tribünde olacağım maçtan sonra da o büyük coşkuyu hep birlikte yaşayacağız. Kesin kazanacağız artık bunun başka yolu yok burası da karnaval alanına dönecek.
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