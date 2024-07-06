Avusturya tarifesi!

A Milli Takım'ın Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avusturya karşısında olduğu gibi Hollanda mücadelesine de forvetsiz çıkmanın hesaplarını yapıyor. Kadroyu büyük ölçüde koruyacak olan İtalyan teknik adamın Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler'i merkezde birlikte kullanma planı yaptığı kaydedildi.
Barış Alper'in yeniden kanat oynaması beklenirken tek değişikliğin solda olabileceği belirtildi. Son maçta istenilen hücum verimliliğini sağlayamayan Kenan Yıldız'ın yerine bu kez Kerem Aktürkoğlu'nun tercih edilebileceği ifade edildi.
Orkun'un yerine Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek yerine de Salih Özcan'ın ilk 11'de olması bekleniyor.
SAMET İLK 11'E GERİ DÖNÜYOR
Orkun ve İsmail'in cezaları nedeniyle yeni planlama yapılırken Merih'in cezası sonrası gözler de Samet Akaydın'a çevrildi. Çekya maçının ardından ağrıları nedeniyle antrenmanları kaçıran, cezası nedeniyle Avusturya maçında oynamayan Samet, dün takıma döndü ve arkadaşlarıyla birlikte çalışmalarda yer aldı. Tecrübeli oyuncu, Hollanda maçında geri dönerek ilk 11'deki yerini alacak.