Avusturya tarifesi!

A Milli Takım'ın Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avusturya karşısında olduğu gibi Hollanda mücadelesine de forvetsiz çıkmanın hesaplarını yapıyor.Barış Alper'in yeniden kanat oynaması beklenirken tek değişikliğin solda olabileceği belirtildi.Orkun'un yerine Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek yerine de Salih Özcan'ın ilk 11'de olması bekleniyor.Orkun ve İsmail'in cezaları nedeniyle yeni planlama yapılırken Merih'in cezası sonrası gözler de Samet Akaydın'a çevrildi. Çekya maçının ardından ağrıları nedeniyle antrenmanları kaçıran, cezası nedeniyle Avusturya maçında oynamayan Samet, dün takıma döndü ve arkadaşlarıyla birlikte çalışmalarda yer aldı. Tecrübeli oyuncu, Hollanda maçında geri dönerek ilk 11'deki yerini alacak.