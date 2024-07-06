Büyük tezgâh

Avusturya'yı 2-1 devirdiğimiz maçta Merih Demiral'ın gol sevinçleri için yaptığı bozkurt hareketi sonrasında Avusturya ve Alman lobisi devreye girip soruşturma açılmasına neden olmuştu. Dün öğlen verilen karar doğrultusunda milli futbolcu 2 maç men cezası aldı.İlk etapta UEFA müfettişi, bilgi kaynağı olarak kabul edilmeyen Wikipedia isimli internet sitesini kendisine kaynak olarak aldı ve buna göre bir dosya hazırladı. UEFA müfettişi, Merih Demiral için sevincin siyasi ve nezaket dışı olduğunu belirterek 2 maç ceza talep etti. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Komitesi'nin Avusturyalı başkanı Thomas Partl da müfettişin istediği cezayı verdi. UEFA, yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:TÜRKIYE Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, gündemi sarsan ceza ile ilgili bir açıklama yaptı. Kararı, "Hukuk dışı ve siyasi" sözleriyle özetleyen Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Cumhurbaşkanımız aradı. O da ne yaptığımızla ilgili benden bilgi aldı, anlattık. Cumhurbaşkanımız da aynı şekilde verilen kararın taraflı ve kabul edilemez olduğunu söyledi. UEFA'nın maçta görevli delegesinin raporunda cezai yaptırım ile ilgili bir ifade olmamasına rağmen, bazı batılı siyasetçilerin açıklamalarının ardından UEFA'nın konu ile ilgili müfettiş atayarak soruşturma başlatmış olması da sürecin ve kararın bağımsızlığına gölge düşürmüştür. Başlatılan soruşturma sürecinin adaletsizliği, UEFA müfettişinin yanlı medya kuruluşlarına sızdırılan raporu ve titizlikle hazırladığımız 27 sayfalık kapsamlı savunma dosyamızın değerlendirilmediği savunma süremiz biter bitmez açıklanan karardan da anlaşılmaktadır. İnşallah en güzel cevabı sahada vereceğiz. Yarın (bugün) sahada 11 tane Merih Demiral olacak. Hepsi Merih Demiral'ın yerine de oynayacak."Ceza alan Merih Demiral'a Kosova doğumlu İsviçreli eşi Heidi Demiral destek verdi. İsviçre'den Blick'e konuşan Heidi, "Benim eşim ırkçı değildir! O nazik, açık görüşlü ve hoşgörülü biridir. Çeşitlilik ailemizin güzelliğidir" ifadelerini kullandı.Alman gazetesi Bild, Alman lobisinin ısrarı ile başlatılan soruşturmanın detaylarını ve oyuncuya 2 maç ceza verileceğini UEFA'nın açıklamasından 18 saat önce aktardı. Alman bakanların bir bölümü ise yaptıkları açıklamalarla son iki gündür futbolcuya ceza için baskı unsuru oldu.UEFA tarafından verilen cezanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu da hukuki yollara başvurmak için hukukçularını harekete geçirdi. CAS'a başvuru gündeme gelirken cezanın 2 maç ve altı olması nedeniyle hukuken bu başvuruya imkân verilmedi.İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı da Merih'e verilen cezaya tepki gösterdi: "UEFA Disiplin Kurulu tarafından A Milli Takım oyuncumuz Merih Demiral hakkında verilen cezayı üzüntüyle karşıladığımı ve kabul edilemez olduğunu belirtmek isterim.Burada rakibini veya herhangi bir topluluğu incitebilecek bir unsur söz konusu değildir. Oyuncu, duygusunu katıldığı basın toplantısında da doğal bir biçimde ifade etmiştir."DIŞİŞLERI BAKANLIĞI: "UEFA tarafından A Milli Futbol Takımı oyuncumuz Merih Demiral'a iki maç müsabakalardan men cezası verilmesini esefle karşılıyoruz. Avrupa ülkelerinde yabancılara karşı ön yargılı davranma eğiliminin giderek arttığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirmiştir."TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ: "Bu ceza, çifte standartlı, ön yargılı bir anlayıştır."CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDETYILMAZ: "Futbol tarihinde unutulmayacak bir kara leke olarak yerini alacaktır."GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK: "UEFA'nın, hukukî hiçbir dayanağı olmayan, bütünüyle siyasi olduğuna inandığımız haksız ve yanlı kararını kınıyoruz."