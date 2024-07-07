Berlin’de yer yerinden oynadı

Türk taraftarlar, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na bir kez daha damga vurdu. Çok sayıda vatandaşımızın yaşadığı Almanya'da turnuvanın başından bu yana A Milli Futbol Takımı'nı hiç yalnız bırakmayan Ay-Yıldızlı futbolseverler, oynadığımız 5 karşılaşmada da hem sokaklarda hem de tribünde en renkli ve kalabalık grup olmayı başardı.
Dün de Hollanda karşılaşması öncesi Berlin'de binler sokakları doldurarak büyük bir karnaval yaşattılar. Breitscheidplatz Meydanı'nda toplanan taraftarlarımız, mehter takımının eşliğinde dört bir yanı inletti. Yaşanan coşku tezahüratlar ve marşlarla tavan yaparken sokaklar, Türk bayraklarıyla kırmızı beyaza boyandı.
BİZE HER YER TÜRKİYE
Mücadele öncesi meydanlarda toplanarak eğlenen ve karşılaşmanın havasına giren Ay-Yıldızlı futbolseverler, "Bize her yer Türkiye"
tezahüratları yaptılar.
SOKAKLARDA BAYRAM HAVASI
Merih Demiral'a verilen cezaya tepki göstererek UEFA aleyhine tezahüratlar yapan Türk taraftarlar, bozkurt işareti ile stadyuma doğru yürüdüler
Yüz binlik dev bir kortejle unutulmaz bir yürüyüşe imza atılırken Berlin, 'Türkiye'
sloganlarıyla inledi. Final maçının oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadı'nda tribünlerde de üstünlük Türkiye'deydi.