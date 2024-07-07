Berlin’de yer yerinden oynadı

Türk taraftarlar, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na bir kez daha damga vurdu. Çok sayıda vatandaşımızın yaşadığı Almanya'da turnuvanın başından bu yana A Milli Futbol Takımı'nı hiç yalnız bırakmayan Ay-Yıldızlı futbolseverler,Dün de Hollanda karşılaşması öncesi Berlin'de binler sokakları doldurarak büyük bir karnaval yaşattılar. Breitscheidplatz Meydanı'nda toplanan taraftarlarımız, mehter takımının eşliğinde dört bir yanı inletti. Yaşanan coşku tezahüratlar ve marşlarla tavan yaparken sokaklar,Mücadele öncesi meydanlarda toplanarak eğlenen ve karşılaşmanın havasına giren Ay-Yıldızlı futbolseverler,tezahüratları yaptılar.Merih Demiral'a verilen cezaya tepki göstererek UEFA aleyhine tezahüratlar yapan Türk taraftarlar, bozkurt işareti ile stadyuma doğru yürüdülerYüz binlik dev bir kortejle unutulmaz bir yürüyüşe imza atılırken Berlin,sloganlarıyla inledi.