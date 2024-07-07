Büyükekşi: Bütün takımla gurur duyuyorum

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hollanda karşısında çok iyi mücadele ettiklerini söyledi. Büyükekşi şöyle konuştu: "İlk devrede belki de turnuvanın en iyi oyununu oynadık. İkinci devre şanssız iki gol yedik. Teknik heyetimizi, oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Çok güzel sevinçler yaşattılar.Türk Milli Takımı'nın bu başarılarının sürdürülebilir olması gerektiğini söylemiştim. Özellikle teknik heyete, futbolcularımıza, ilk günden beri destek veren taraftarlarımıza, 85 milyon vatandaşımıza teşekkür ediyorum.