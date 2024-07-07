Erdoğan’dan büyük destek

EURO 2024'te A Milli Takım'a hem grupta hem de son 16 turunda oynanan maçlardan sonra telefonla soyunma odasına bağlanarak büyük destek verenOyuncuların davetini kırmayarak Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ndeki programını iptal eden ve Almanya'ya uçan Cumhurbaşkanı, protokol tribününde yerini aldı.Tribünden oyuncularımızın heyecanına ortak olan Erdoğan, mücadeleyiGençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak,TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ve eski futbolcu Mesut Özil ile birlikte izledi.