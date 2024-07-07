Erdoğan’dan büyük destek

EURO 2024'te A Milli Takım'a hem grupta hem de son 16 turunda oynanan maçlardan sonra telefonla soyunma odasına bağlanarak büyük destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeyrek finalde Hollanda karşısındaki Ay-Yıldızlılar için Berlin Olimpiyat Stadı'ndaydı.
Oyuncuların davetini kırmayarak Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ndeki programını iptal eden ve Almanya'ya uçan Cumhurbaşkanı, protokol tribününde yerini aldı. Türk taraftarların alkışlarla karşıladığı Erdoğan, futbolseverleri selamladı.
EMİNE ERDOĞAN İLE BİRLİKTE TAKİP ETTİ
Tribünden oyuncularımızın heyecanına ortak olan Erdoğan, mücadeleyi eşi Emine Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan,
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen,
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ve eski futbolcu Mesut Özil ile birlikte izledi.