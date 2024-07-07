Hazımsız Almanlar

Berlin'de Alman polisi büyük bir skandala imza attı. Karşılaşma öncesi yapılan taraftar yürüyüşünde kortejin içine giren güvenlik güçleri, bozkurt selamı veren Türk futbolseverlere müdahalede bulundu. Hollanda yürüyüşünde tek bir tane bile polis göze çarpmazken Türklere engel olmaya çalıştılar. Çocukları bile çekiştirerek ayırmaya çalışan Almanlar savunma olarak,açıklamasını yaptı.sokaklarında polisin orantısız gücü çocukları ağlattı. Yoğun önlem alan güvenlik güçleri, Türk futbolseverlere toplu yürümek yerine küçük gruplar halinde hareket etmeleri yönünde uyarılarda bulundu.