‘Yeter artık kopya çekme!’

İngiltere'nin efsane ismi Gary Lineker, milli takım kalecisi Jordan Pickford'u eleştirdi. Everton forması giyen file bekçisinin penaltı atışları için her oyuncunun bilgilerinin yer aldığı listeyi su şişesinin üzerine yapıştırıp kopya çekmesini saçma bulduğunu söyleyen Lineker,dedi. 30 yaşındaki kaleci, 2018 Dünya Kupası'nda Kolombiya, 2019 UEFA Uluslar Ligi'nde İsviçre, EURO 2020 finalinde İtalya ve EURO 2024 İsviçre maçlarında kopyaları sayesinde penaltılar kurtarmıştı.