‘Hayalimi saklıyorum’

SON olarak G.Saray ile 2-2 berabere kalarak lidere puan kaybettiren Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Futbol Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.
"Elit Futbolculuktan Teknik Direktörlüğe Geçiş: Uyum ve Liderlik Yolculuğu" adlı panelde konuşan Turan, şu ifadeleri kullandı: "İnsanların ve basının baskısı hayallerinizi saklamanız gerektiğini hissettiriyor. Korkuyorsunuz söylemekten. Sen bunu yapabilirsin diye düşünecekler mi? Benim için en kötüsü hayallerin elinden alınması.
Bir Türk çocuğu olarak zor bir coğrafyada yetiştik. Burada hayallerimizi söylemek çok iddialı gelebiliyor. Hayallerimizi bile kısıtlayıp tepki koyuyorlar."