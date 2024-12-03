‘Hayalimi saklıyorum’

SON olarak G.Saray ile 2-2 berabere kalarak lidere puan kaybettiren Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen"Elit Futbolculuktan Teknik Direktörlüğe Geçiş: Uyum ve Liderlik Yolculuğu" adlı panelde konuşan Turan, şu ifadeleri kullandı:Bir Türk çocuğu olarak zor bir coğrafyada yetiştik. Burada hayallerimizi söylemek çok iddialı gelebiliyor. Hayallerimizi bile kısıtlayıp tepki koyuyorlar."