‘20 milyon €’yu veren Ahmed&Berke’yi alır’

EYÜPSPOR
Başkanı Fatih Kulaksız, transferde adı büyük takımlarla anılan Ahmed Kutucu
ve Berke Özer
ile ilgili konuştu. Oyuncuların kendileri için önemli olduğuna vurgu yapan Kulaksız, "Bu futbolcular bizim satış listemizde değil. Ancak Eyüpspor'un ve oyuncularımızın menfaatlerini gözeten bir ittifak oluşursa satışlarını düşünebiliriz. Yurt dışından menajerler aracılığıyla fiyat soranlar var, değerlendiriyoruz. İki oyuncumuz için ayrı ayrı 10 milyon Euro bonservis bedeli belirledik.
Sezon sonu daha yüksek rakama da transfer olabilirler" dedi.