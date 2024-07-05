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Giriş Tarihi: 5.7.2024

‘1 ay telefonumu açmadım’

‘1 ay telefonumu açmadım’
Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'den bonservisini aldığı Çağlar Söyüncü, Avusturya'da soruları yanıtladı. Mourinho'nun takımın başında olmasından dolayı mutlu olduğunu belirten başarılı stoper şöyle konuştu: "Hocamız Tottenham'dayken ben Leicester'daydım. Beni istediğini biliyordum. Ben de hiç düşünmeden buraya geldim. Böyle büyük bir ismin Türkiye'ye gelmesi büyük bir şans." Kiralık sözleşmesinin bitmesiyle yönetime kalmak istediğini ilettiğini söyleyen Çağlar, "Önceliğim burası oldu. 1 ay kimsenin telefonunu açmadım ve sonunda transferim gerçekleşti" dedi.
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‘1 ay telefonumu açmadım’
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