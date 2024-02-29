1 soru-3 cevap

F.Bahçe, A.Gücü'ne yenilip kupadan elenirken "Gelecek için S.O.S" veriyor yorumları da yapılmaya başladı, katılır mısınız?
GÜRCAN BİLGİÇ
Bu takımın kontak anahtarı Fred
Fenerbahçe'nin
Ankaragücü karşısına çıktığı takım, oynadığı oyun 'Turu geçeceğim'
inadına sahip değildi. Belli ki İsmail Kartal, şampiyonluğu ön planda tutuyor, oyuncularını lige tutuyor, konsantrasyonunu bu yönde oluşturuyor. Şunu düşünün; tur iddiası olan bir takım, Ankaragücü deplasmanında 7 rotasyon yapar mı? Kulübede iki sol beki varken sağ bekini solda (Osayi) oynatır mı?
Belli ki bu karşılaşmayı birçok oyuncu için bir test olarak görmüşler, kalan maçlarda ne kadar güveneceklerini anlamak adına sahaya sürmüşler. 'Elersek iyi olur, elenirsek sorun olmaz'
şeklinde bir bakış açısı vardı. Fenerbahçe'nin güçlü bir oyunu ve iyi oyuncuları var ancak Fred'i yok. Bu takımın kontak anahtarı Fred… Rakibin baskısını Rize ve Kasımpaşa karşısında çift forvete dönerek kırmışlardı, Ankara'da da ikinci 45'te bunu yaptılar. O yüzden hafta sonu Fred oynarsa başka, oynamazsa çift santrforlu bir Fenerbahçe izleyebiliriz.
ALİ GÜLTİKEN
Kupaya vedanın lige etkisi olmaz!
Ben
bu düşünceye katılmıyorum. Kupa maçları bizde de Avrupa'nın dünyaca ünlü kulüplerinde de aynıdır. En çok sürprizin yaşandığı kategoridir.
Avrupa'nın önde gelen ekipleri de zaman zaman kendinden üç lig aşağıda yer alan takıma elenmiştir. Bu tamamen motivasyon meselesi. Ankaragücü karşısında Fenerbahçeli oyuncuların ligdeki motivasyonda olmadıklarını gördük. Ligde geriye düştükleri maçlarda olduğu gibi skoru değiştirmeye yönelik saldırgan oyunu tercih etmediler. Elbette bu elenişin faturası ağır.
Ama lige çok fazla etkisinin olacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin derin bir kadrosu var. Önümüzdeki ilk lig maçında (Hatayspor) gerekli reaksiyonu göstereceklerdir.
Sarı-lacivertli takım uzun süredir hasret kaldığı kupayı geçen yıl müzesine götürmüştü, bu sezon için en büyük hedef hiç şüphesiz lig şampiyonluğu. O hedef de hâlâ önünde duruyor. Ayrıca bu takımın Konferans Ligi'nde de mücadele verdiği unutulmamalı.
BÜLENT TİMURLENK
İsmail Kartal taşları yerinden oynattı
İsmail
Kartal her ne kadar 'Dört kupaya da talibiz'
dese de Ankara'da sahaya
çıkardığı kadro, bu kupayı kolay
feda edeceğinin işaretlerini taşıyordu.
Hatayspor karşılaşmasında cezalı
olan Djiku'yu kulübede oturtmak,
elinde iki sol bek varken, Osayi gibi
tek ayaklı bir adamı bu mevkide başlatmak,
Krunic'te ısrar etmek ve iki
kanattaki oyuncuları yedeksiz bırakacak
şekilde Kent ve Lincoln'le yolları
ayırmak teknik direktörün hanesine
yapılmış yanlışlıklar olarak yazar. Ligde önce oyunu tutan Fred, ardından tabelayı değiştirme mahareti olan İrfan Can Kahveci'nin yokluğunda Kartal'ın kafasının çok karışık olduğu ortada.
Üzerinde büyük baskı olduğu
doğrudur ama Fenerbahçe teknik
direktörlüğü koltuğunda oturuyorsanız
o baskıyı kaldıracaksınız. Kısaca ezeli rakibinde Okan Buruk, eksiklerine çare arayıp, taşları yerinden oynatırken Kartal hem transferlerle hem de oyuncu tercihleriyle yerinde ağır olan taşları kaldırmaya kalktı.
Ankara'daki
veda bunun bedeli.