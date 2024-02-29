1 soru-3 cevap

F.Bahçe, A.Gücü'ne yenilip kupadan elenirken "Gelecek için S.O.S" veriyor yorumları da yapılmaya başladı, katılır mısınız?Ankaragücü karşısına çıktığı takım, oynadığı oyuninadına sahip değildi. Belli ki İsmail Kartal, şampiyonluğu ön planda tutuyor, oyuncularını lige tutuyor, konsantrasyonunu bu yönde oluşturuyor. Şunu düşünün;Belli ki bu karşılaşmayı birçok oyuncu için bir test olarak görmüşler, kalan maçlarda ne kadar güveneceklerini anlamak adına sahaya sürmüşler.şeklinde bir bakış açısı vardı. Fenerbahçe'nin güçlü bir oyunu ve iyi oyuncuları var ancak Fred'i yok. Bu takımın kontak anahtarı Fred… Rakibin baskısını Rize ve Kasımpaşa karşısında çift forvete dönerek kırmışlardı, Ankara'da da ikinci 45'te bunu yaptılar.bu düşünceye katılmıyorum. Kupa maçları bizde de Avrupa'nın dünyaca ünlü kulüplerinde de aynıdır.Avrupa'nın önde gelen ekipleri de zaman zaman kendinden üç lig aşağıda yer alan takıma elenmiştir. Bu tamamen motivasyon meselesi. Ankaragücü karşısında Fenerbahçeli oyuncuların ligdeki motivasyonda olmadıklarını gördük. Ligde geriye düştükleri maçlarda olduğu gibi skoru değiştirmeye yönelik saldırgan oyunu tercih etmediler.Ama lige çok fazla etkisinin olacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin derin bir kadrosu var.Sarı-lacivertli takım uzun süredir hasret kaldığı kupayı geçen yıl müzesine götürmüştü, bu sezon için en büyük hedef hiç şüphesiz lig şampiyonluğu. O hedef de hâlâ önünde duruyor. Ayrıca bu takımın Konferans Ligi'nde de mücadele verdiği unutulmamalı.Kartal her ne kadardese de Ankara'da sahayaçıkardığı kadro, bu kupayı kolayfeda edeceğinin işaretlerini taşıyordu.Hatayspor karşılaşmasında cezalıolan Djiku'yu kulübede oturtmak,elinde iki sol bek varken, Osayi gibitek ayaklı bir adamı bu mevkide başlatmak,Krunic'te ısrar etmek ve ikikanattaki oyuncuları yedeksiz bırakacakşekilde Kent ve Lincoln'le yollarıayırmak teknik direktörün hanesineyapılmış yanlışlıklar olarak yazar.Üzerinde büyük baskı olduğudoğrudur ama Fenerbahçe teknikdirektörlüğü koltuğunda oturuyorsanızo baskıyı kaldıracaksınız. KısacaAnkara'dakiveda bunun bedeli.