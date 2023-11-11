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Giriş Tarihi: 11.11.2023

1 soru / 4 cevap

1 soru / 4 cevap
F.Bahçe önce 19'da 19 yaptı sonra 2 yenilgi aldı… Bu durum panik havası yaratır mı?

GÜRCAN BİLGİÇ

ADANA KARŞISINDA BAMBAŞKA OLUR!
Hiçbir takım her maçını kazanamaz. Bu serinin bir sonu olacaktı. Keşke Konferans Ligi'nde olsaydı. F.Bahçe, Trabzon'a da Ludogorets'e de kaybederken 'kazanma sınırında' oynadı. Oyun gücünde, maçı eline almasında veya performanslarda problem yok. Sakat oyuncuların etkisi oldu. Abdullah Avcı'nın durdurma planı da işe yaradı. Bu durumlar hep yaşanacak krizler. İsmail Kartal ve takımının 'neden?' sorusuna cevap bulması gerekiyor. Ancak Ludogorets maçındaki vücut dilini beğenmedim. Sanki "Kaybetsek de olur" tavrındaydılar. Tecrübeli isimler, bu durumu fark edip oyuncu grubunu tekrar kazanmaya odaklanmalılar. Büyük takım 3 maç üst üste kaybetmez. Bu nedenle Adana'da bambaşka bir F.Bahçe izleriz. Çünkü ön taraf sapasağlam duruyor.

ÖMER ÜRÜNDÜL

ÖNLEM ALINMAZSA BU SENE DE HAYÂL
Şu anda paniğe gerek yok, zaten Avrupa'da kaybedilmiş bir şey yok. F.Bahçe gruptan çıkacak. Ligde de bir yenilgi var. Bu da telafi edilebilir.Y alnız gerçekler doğru teşhis edilmezse gelecek parlak olmaz. En büyük sorunu 2.5 aydır yazıyorum, programlarda söylüyorum. Çok önemli yabancı transferler yapılmış, hepsi geçen sezon ağır maçlar oynamış, ağır idmanlar yapmış. Eğer iyi kondisyon idmanları yaptırmazsanız, nispeten kolay rakipler arasındaki maç trafiklerinde, 'aman dinlendirelim' derseniz o zaman bu futbolcularda ciddi fiziki düşüş yaşanır. İşte örnekler; Tadic yürüyerek oynuyor, Szymanski'de düşüş var. Haftalar önce 'Fred'e dikkat' demiştim. Daha 5. dakikada kasığından sakatlandı. Geçen sezon 60-65 dakika oynayıp ağır idmanlar yapan, Şampiyonlar Ligi'nde iki yarı finalde Milan'a karşı sahaya çıkan ve final gören Dzeko'nun yavaş yavaş kondisyonu düşmeye başladı. Eleştirilerim, milli arada kabul edilip önlemler alınırsa işler düzelir. Yoksa bu sene de hayâl olur.

ALİ GÜLTİKEN

19 MAÇLIK SERİYİ BU HOCA YAPMIŞTI
Elbette üst üste iki kayıp hoş değil. Takımın bir geçiş süreci yaşamaya ihtiyacı olduğu görülüyor. Yalnızca birkaç oyuncunun eksikliği takımı da bu kadar derinden etkilememeli. Ekibin içerisinde çok fazla tecrübeli futbolcu var. Bunların önümüzdeki hafta ile birlikte reaksiyon göstereceğini düşünüyorum. Bu süreç de zamanla yerine oturacaktır. Şu dönemde teknik adamla ilgili bir tartışmayı doğru bulmuyorum. 19'da 19'u yapan da aynı teknik adamdı. Bu sürecin geriye dönüşünün beklenmesi her zaman takım adına daha yararlı olacaktır.

BÜLENT TİMURLENK

F.BAHÇE'DE PANIK YOK ANCAK ENDİŞE VAR
İsmail Kartal ile anlaşılmadan Abdullah Avcı'nın isminin ortaya atıldığı günlerde taraftarın tepkisi nedeniyle geri adım atıldığı fikri hakimdi. Avcı'nın Karagümrük'e isabetli şut atamayan takımı, Kadıköy'de 3 golle kazanınca Kartal'a başından beri olan güven problemi hortladı. Gruptaki 3 maçını kazanan F.Bahçe, Adana'da sahaya çıkacak 11'ini saklayıp Ludogorets deplasmanına kalanlarla çıkabilirdi. Sakatlar ve statü gereği oynamayanların kalabalığı da eklenince Osayi-Ferdi ve Tadic yine fazla mesai yaptı. Dönüp baktığınızda Fred'in Hatay sonrası Ludogorets maçında da sahaya çıktığını, yetmedi kağıt üzerinde kolay görünen Pendik sınavında da 11'de olduğunu görürsünüz. F.Bahçe'ye deplasmanda gol yemeden 5 galibiyeti getiren Becao-Djiku ikilisi ve omurganın devamındaki İsmail-Fred (şüpheli) ikilisi Adana'da yok ve karşılarında evinde 6 maçı kazanıp 17 gol atıp, 3 gol yemiş bir Kluivert takımı var. Yarın için panik var diyemem ama sarı-lacivertli camianın endişeli olduğu kesin.

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