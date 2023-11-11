1 soru / 4 cevap

F.Bahçe önce 19'da 19 yaptı sonra 2 yenilgi aldı… Bu durum panik havası yaratır mı?
GÜRCAN BİLGİÇ
ADANA KARŞISINDA BAMBAŞKA OLUR! Hiçbir takım her maçını kazanamaz. Bu serinin birsonu olacaktı. Keşke Konferans Ligi'nde olsaydı.F.Bahçe, Trabzon'a da Ludogorets'e de kaybederken'kazanma sınırında' oynadı. Oyun gücünde, maçıeline almasında veya performanslarda problem yok.Sakat oyuncuların etkisi oldu. Abdullah Avcı'nın durdurmaplanı da işe yaradı. Bu durumlar hep yaşanacakkrizler. İsmail Kartal ve takımının 'neden?' sorusunacevap bulması gerekiyor. Ancak Ludogorets maçındakivücut dilini beğenmedim. Sanki "Kaybetsek deolur" tavrındaydılar. Tecrübeli isimler, bu durumufark edip oyuncu grubunu tekrar kazanmaya odaklanmalılar.Büyük takım 3 maçüst üste kaybetmez. Bu nedenleAdana'da bambaşka birF.Bahçe izleriz. Çünkü öntaraf sapasağlam duruyor.
ÖMER ÜRÜNDÜL
ÖNLEM ALINMAZSA BU SENE DE HAYÂL Şu anda paniğe gerek yok, zaten Avrupa'da kaybedilmiş bir şey yok. F.Bahçe gruptan çıkacak. Ligde de bir yenilgi var. Bu da telafi edilebilir.Y alnız gerçeklerdoğru teşhis edilmezse gelecek parlakolmaz. En büyük sorunu 2.5 aydır yazıyorum, programlarda söylüyorum. Çok önemli yabancı transferler yapılmış, hepsi geçen sezon ağır maçlar oynamış, ağır idmanlar yapmış. Eğer iyi kondisyon idmanları yaptırmazsanız, nispeten kolay rakipler arasındaki maç trafiklerinde, 'aman dinlendirelim' derseniz o zaman bu futbolcularda ciddi fiziki düşüş yaşanır. İşte örnekler; Tadic yürüyerek oynuyor, Szymanski'de düşüş var. Haftalar önce 'Fred'e dikkat' demiştim. Daha 5. dakikada kasığından sakatlandı. Geçen sezon 60-65 dakika oynayıp ağır idmanlar yapan, Şampiyonlar Ligi'nde iki yarı finalde Milan'a karşı sahaya çıkan ve final gören Dzeko'nun yavaş yavaş kondisyonu düşmeye başladı. Eleştirilerim, milli arada kabul edilip önlemler alınırsa işler düzelir. Yoksa bu senede hayâl olur.
ALİ GÜLTİKEN
19 MAÇLIK SERİYİ BU HOCA YAPMIŞTI Elbette üst üste iki kayıp hoş değil. Takımın bir geçiş süreci yaşamaya ihtiyacı olduğu görülüyor. Yalnızca birkaç oyuncunun eksikliği takımı da bu kadar derinden etkilememeli. Ekibin içerisinde çok fazla tecrübeli futbolcu var. Bunların önümüzdeki hafta ile birlikte reaksiyon göstereceğini düşünüyorum. Bu süreç de zamanla yerine oturacaktır. Şu dönemde teknikadamla ilgili bir tartışmayı doğru bulmuyorum.19'da 19'u yapanda aynı teknik adamdı. Bu sürecin geriye dönüşünün beklenmesi her zaman takım adına daha yararlı olacaktır.
BÜLENT TİMURLENK
F.BAHÇE'DE PANIK YOK ANCAK ENDİŞE VAR İsmail Kartal ile anlaşılmadan Abdullah Avcı'nın isminin ortaya atıldığı günlerde taraftarın tepkisi nedeniyle geri adım atıldığı fikri hakimdi. Avcı'nın Karagümrük'e isabetli şut atamayan takımı, Kadıköy'de 3 golle kazanınca Kartal'a başından beri olan güven problemi hortladı. Gruptaki 3 maçını kazanan F.Bahçe, Adana'da sahaya çıkacak 11'ini saklayıp Ludogorets deplasmanına kalanlarla çıkabilirdi. Sakatlar ve statü gereği oynamayanların kalabalığı da eklenince Osayi-Ferdi ve Tadic yine fazla mesai yaptı. Dönüp baktığınızda Fred'in Hatay sonrası Ludogorets maçında da sahaya çıktığını, yetmedi kağıt üzerinde kolay görünen Pendik sınavında da 11'de olduğunu görürsünüz. F.Bahçe'ye deplasmanda gol yemeden 5 galibiyeti getiren Becao-Djiku ikilisi ve omurganın devamındaki İsmail-Fred (şüpheli) ikilisi Adana'da yok ve karşılarında evinde 6 maçı kazanıp 17 gol atıp, 3 gol yemiş bir Kluivert takımı var. Yarın için panik var diyemem ama sarı-lacivertli camianın endişeli olduğu kesin.