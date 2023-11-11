1 soru / 4 cevap

takım her maçını kazanamaz.Keşke Konferans Ligi'nde olsaydı.F.Bahçe, Trabzon'a da Ludogorets'e de kaybederkenoynadı. Oyun gücünde, maçıeline almasında veya performanslarda problem yok.Sakat oyuncuların etkisi oldu. Abdullah Avcı'nın durdurmaplanı da işe yaradı. Bu durumlar hep yaşanacakkrizler. İsmail Kartal ve takımınınsorusunacevap bulması gerekiyor. Ancak Ludogorets maçındakivücut dilini beğenmedim. Sankitavrındaydılar. Tecrübeli isimler, bu durumufark edip oyuncu grubunu tekrar kazanmaya odaklanmalılar.Büyük takım 3 maçüst üste kaybetmez.anda paniğe gerek yok, zaten Avrupa'da kaybedilmiş bir şey yok. F.Bahçe gruptan çıkacak. Ligde de bir yenilgi var. Bu da telafi edilebilir.En büyük sorunu 2.5 aydır yazıyorum, programlarda söylüyorum. Çok önemli yabancı transferler yapılmış, hepsi geçen sezon ağır maçlar oynamış, ağır idmanlar yapmış. Eğer iyi kondisyon idmanları yaptırmazsanız, nispeten kolay rakipler arasındaki maç trafiklerinde,derseniz o zaman bu futbolcularda ciddi fiziki düşüş yaşanır. İşte örnekler;Szymanski'de düşüş var. Haftalar önce 'Fred'e dikkat' demiştim. Daha 5. dakikada kasığından sakatlandı. Geçen sezon 60-65 dakika oynayıp ağır idmanlar yapan, Şampiyonlar Ligi'nde iki yarı finalde Milan'a karşı sahaya çıkan ve final görenyavaş yavaş kondisyonu düşmeye başladı. Eleştirilerim, milli arada kabul edilip önlemler alınırsa işler düzelir.üst üste iki kayıp hoş değil. Takımın bir geçiş süreci yaşamaya ihtiyacı olduğu görülüyor. Yalnızca birkaç oyuncunun eksikliği takımı da bu kadar derinden etkilememeli. Ekibin içerisinde çok fazla tecrübeli futbolcu var. Bunların önümüzdeki hafta ile birlikte reaksiyon göstereceğini düşünüyorum. Bu süreç de zamanla yerine oturacaktır.Bu sürecin geriye dönüşünün beklenmesi her zaman takım adına daha yararlı olacaktır.Kartal ile anlaşılmadan Abdullah Avcı'nın isminin ortaya atıldığı günlerde taraftarın tepkisi nedeniyle geri adım atıldığı fikri hakimdi. Avcı'nın Karagümrük'e isabetli şut atamayan takımı, Kadıköy'de 3 golle kazanınca Kartal'agüven problemi hortladı. Gruptaki 3 maçını kazanan F.Bahçe, Adana'da sahaya çıkacak 11'ini saklayıp Ludogorets deplasmanına kalanlarla çıkabilirdi. Sakatlar ve statü gereği oynamayanların kalabalığı da ekleninceveyine fazla mesai yaptı. Dönüp baktığınızda Fred'in Hatay sonrası Ludogorets maçında da sahaya çıktığını, yetmedi kağıt üzerinde kolay görünen Pendik sınavında da 11'de olduğunu görürsünüz. F.Bahçe'ye deplasmanda gol yemeden 5 galibiyeti getirenikilisi ve omurganın devamındaki(şüpheli) ikilisi Adana'da yok ve karşılarında evinde 6 maçı kazanıp 17 gol atıp, 3 gol yemiş bir Kluivert takımı var. Yarın için panik var diyemem ama sarı-lacivertli camianın endişeli olduğu kesin.