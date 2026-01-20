Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri 10 milyon euro’ya 2 senelik imza
F.Bahçe yönetimi, sözleşmesi sezon sonu bitecek Talisca ile yaptığı görüşmeden olumlu sonuç aldı

Samet YÜKSEL
Geçen sezonun devre arasında sarı-lacivertli takıma 1.5 yıllık imza atan Anderson Talisca'nın sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek. Herkesin merak ettiği konu, golleri ve asistleriyle son dönemde takımı sırtlayan yıldız ismin takımda kalıp kalmayacağı. Teknik direktör Tedesco, Alanya maçı sonrası 2 golle 3 puanı getiren oyuncusu için tavrını, "Benim için konu net, kalması gerekiyor" diyerek ortaya koymuş, "10 numarada hem uzun boylu hem de sol ayaklı böyle bir oyuncu bulmak zor. 9 numarada oynattığımız zaman da arkalara koşuları çok iyi beceriyor" sözleriyle de Talisca'yı övmüştü. Yönetim ile oyuncu arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı. Ülkesi Brezilya'dan aldığı teklifleri, "Fenerbahçe'de devam etmek istiyorum" diyerek reddeden oyuncu, yıllık 7.5 milyon Euro olan ücretinde indirime gitti. 5 milyondan 2 yıllık sözleşmeyi kabul eden Sambacı'nın, önümüzdeki günlerde imza atması bekleniyor.

