10 numara savunma

Kayserispor’a 73 dakika şut attırmayan Fenerbahçe’nin defansta yakaladığı başarı dikkat çekiyor
Fenerbahçe'de takım savunmasındaki gelişme taraftarı mutlu ediyor. Dinamo Kiev ve Avusturya Wien maçlarında da rakibe çok fazla pozisyon vermeyen Kanarya, uzun bir süre 10 kişi oynamasına rağmen Konyaspor'a net gol şansı tanımamıştı. Son oynanan Kayserispor karşılaşmasındada sarı-lacivertliler, tam 73dakika şut attırmadığı rakibini cezaalanına dahi sokmadı. Orta saha kurgusunu hücumcu oyunculardan kurduğu ve 3 gol yediği Ümraniye maçından ders çıkaran Jesus, son lig maçlarında daha dengeli bir orta saha tercih ederek Arao-Zajc veya Arao-Crespo ikilisiyle orta alanı elinde tutmayı başardı. Bu arada Fenerbahçe, ligde oynadığıson 2 karşılaşmada rakiplerini18 kez ofsayt tuzağına düşürdü. Sarılacivertliler, Konyaspor ve Kayserispor'u 9'ar kez ofsayta düşürerek gol girişimlerini engelledi.
LEMOS'TAN AYRILIK SİNYALİ
Yabancı sayısı 17 olan F.Bahçe'de gönderilmesi beklenen ismilerin durumu takip edilirken, bir futbolcudan flaş bir hamle geldi. Kadroda düşünülmediği belirtilen Uruguaylı stoper Mauricio Lemos, sosyal medyadan sarı-lacivertli takımla ilgili tüm paylaşımlarını silerek ayrılık sinyali verdi.