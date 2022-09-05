10 numara savunma

Fenerbahçe'de takım savunmasındaki gelişme taraftarı mutlu ediyor. Dinamo Kiev ve Avusturya Wien maçlarında da rakibe çok fazla pozisyon vermeyen Kanarya, uzun bir süre 10 kişi oynamasına rağmen Konyaspor'a net gol şansı tanımamıştı.Orta saha kurgusunu hücumcu oyunculardan kurduğu ve 3 gol yediği Ümraniye maçından ders çıkaran Jesus, son lig maçlarında daha dengeli bir orta saha tercih ederekikilisiyle orta alanı elinde tutmayı başardı.Sarılacivertliler, Konyaspor ve Kayserispor'u 9'ar kez ofsayta düşürerek gol girişimlerini engelledi.Yabancı sayısı 17 olan F.Bahçe'de gönderilmesi beklenen ismilerin durumu takip edilirken, bir futbolcudan flaş bir hamle geldi. Kadroda düşünülmediği belirtilen Uruguaylı stoper Mauricio Lemos, sosyal medyadan sarı-lacivertli takımla ilgili tüm paylaşımlarını silerek ayrılık sinyali verdi.