17 takıma bedelsin

JOSE Mourinho'nun Fenerbahçe'si, hücum hattıyla farkını ortaya koyuyor. Kanarya, 24 haftası geride kalan Süper Lig'in en çok gol atan (60) ekibi olmayı başardı. Son 7 maçtır en az +2 gol kaydederek kazanan sarı-lacivertlilerin forvetleri, ağları 47 kez havalandırırken toplam golün de yüzde 78'ini attı.3 takımı (Adana Demirspor, Bodrum FK ve Kayserispor) ise ikiye katladı.. 38 yaşındaki Edin Dzeko'nun (12) çift haneli tabela yaptığı Kanarya'da 36'lık Dusan Tadic (8) ile Oğuz Aydın (5) F.Bahçe adına sezonun taşıyıcı kolonları oldu.