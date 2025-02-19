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Giriş Tarihi: 19.2.2025

17 takıma bedelsin

UĞUR ÇEM
17 takıma bedelsin
JOSE Mourinho'nun Fenerbahçe'si, hücum hattıyla farkını ortaya koyuyor. Kanarya, 24 haftası geride kalan Süper Lig'in en çok gol atan (60) ekibi olmayı başardı. Son 7 maçtır en az +2 gol kaydederek kazanan sarı-lacivertlilerin forvetleri, ağları 47 kez havalandırırken toplam golün de yüzde 78'ini attı. Lider Galatasaray (59) hariç diğer 17 takımdan daha fazla topu filelerle buluşturdu. 3 takımı (Adana Demirspor, Bodrum FK ve Kayserispor) ise ikiye katladı. 15 golle krallıkta ikinci sırada bulunan Faslı santrfor Youssef En-Nesyri, takımında skor yükünü sırtlıyor. 38 yaşındaki Edin Dzeko'nun (12) çift haneli tabela yaptığı Kanarya'da 36'lık Dusan Tadic (8) ile Oğuz Aydın (5) F.Bahçe adına sezonun taşıyıcı kolonları oldu.

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17 takıma bedelsin
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