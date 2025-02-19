17 takıma bedelsin

JOSE Mourinho'nun Fenerbahçe'si, hücum hattıyla farkını ortaya koyuyor. Kanarya, 24 haftası geride kalan Süper Lig'in en çok gol atan (60) ekibi olmayı başardı. Son 7 maçtır en az +2 gol kaydederek kazanan sarı-lacivertlilerin forvetleri, ağları 47 kez havalandırırken toplam golün de yüzde 78'ini attı. Lider Galatasaray (59) hariç diğer 17 takımdan daha fazla topu filelerle buluşturdu.
3 takımı (Adana Demirspor, Bodrum FK ve Kayserispor) ise ikiye katladı. 15 golle krallıkta ikinci sırada bulunan Faslı santrfor Youssef En-Nesyri, takımında skor yükünü sırtlıyor
. 38 yaşındaki Edin Dzeko'nun (12) çift haneli tabela yaptığı Kanarya'da 36'lık Dusan Tadic (8) ile Oğuz Aydın (5) F.Bahçe adına sezonun taşıyıcı kolonları oldu.