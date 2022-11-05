17 yaşındaki çocuk yerin dibine soktu!

Avrupa Ligi grubundaki 2-0 kazanılan Dinamo Kiev karşılaşmasındaresital sunan Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler, Avrupa'nın gündemine oturdu. Maça geniş yer ayıran Ukrayna basını da 17 yaşındaki yıldız hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Mircea Lucescu ve öğrencilerini ağır sözlerle eleştiren Sport24, sarı-lacivertlilerin Dinamo Kiev'e tarihi bir utanç yaşattığını belirterek,yorumunda bulundu.Avrupa'da ilk kez ağları havalandıran ve golünü iki ay önce ameliyat olan annesine armağan eden Arda Güler dün de sosyal medyadan, "Koşulsuz sevgin ve bana her zaman inandığın için teşekkürler annem, bu senin içindi. Seni çok seviyorum" mesajını paylaştı. Annesi Serap Güler de "Sen benim kabul olunmuş duamsın.. Gülen yüzümsün. Ömrüm yettiğince seni koşulsuz yüreğimde taşırım" karşılığını verdi.