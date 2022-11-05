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Giriş Tarihi: 5.11.2022

17 yaşındaki çocuk yerin dibine soktu!

17 yaşındaki çocuk yerin dibine soktu!

Ukrayna basını, Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler’in Dinamo Kiev’i hezimete uğrattığını yazdı

Avrupa Ligi grubundaki 2-0 kazanılan Dinamo Kiev karşılaşmasında 1 gol, 1 asistle resital sunan Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler, Avrupa'nın gündemine oturdu. Maça geniş yer ayıran Ukrayna basını da 17 yaşındaki yıldız hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Mircea Lucescu ve öğrencilerini ağır sözlerle eleştiren Sport24, sarı-lacivertlilerin Dinamo Kiev'e tarihi bir utanç yaşattığını belirterek, "Dinamo Kiev için sahadaki ana problem Arda Güler oldu. Genç orta saha oyuncusu teknik kapasitesini göstererek heyecan yarattı. 17 yaşındaki çocuk, Kievlileri yerin dibine soktu" yorumunda bulundu.



KABUL OLMUŞ DUAMSIN!
Avrupa'da ilk kez ağları havalandıran ve golünü iki ay önce ameliyat olan annesine armağan eden Arda Güler dün de sosyal medyadan, "Koşulsuz sevgin ve bana her zaman inandığın için teşekkürler annem, bu senin içindi. Seni çok seviyorum" mesajını paylaştı. Annesi Serap Güler de "Sen benim kabul olunmuş duamsın.. Gülen yüzümsün. Ömrüm yettiğince seni koşulsuz yüreğimde taşırım" karşılığını verdi.

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17 yaşındaki çocuk yerin dibine soktu!
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