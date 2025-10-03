184 gün sonra tarihi duble!

Fenerbahçe'ye büyük ümitlerle gelen ancak beklentilerin uzağında kalan Kerem Aktürkoğlu sessizliğini Nice karşısında bozdu. Sarı-lacivertli forma ile ilk kez gol sevinci yaşarken
, ilk 25 dakikada fileleri iki kez havalandırdı. Geçen sezon Benfica'nın skor yükünü (16 gol) çeken milli futbolcu, 184 gün sonra iki gol birden attı.
En son Portekiz ekibinin formasıyla Farense'ye (3-2) karşı bunu başarmıştı. Kerem ayrıca Fenerbahçe'nin bir Avrupa maçında (ön elemeler hariç) ilk 25 dakikada iki gol birden bulan ilk oyuncusu oldu.
F.Bahçe'nin Avrupa kupalarındaki 400. golünü de atarak tarihe geçti.