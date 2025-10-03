184 gün sonra tarihi duble!

Fenerbahçe'ye büyük ümitlerle gelen ancak beklentilerin uzağında kalan Kerem Aktürkoğlu sessizliğini Nice karşısında bozdu., ilk 25 dakikada fileleri iki kez havalandırdı. Geçen sezon Benfica'nın skor yükünü (16 gol) çeken milli futbolcu,En son Portekiz ekibinin formasıyla Farense'ye (3-2) karşı bunu başarmıştı.F.Bahçe'nin