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Giriş Tarihi: 20.7.2023

19.07 hediyesi Becao

Samet YÜKSEL
19.07 hediyesi Becao

Brezilyalı stoperin transferi, ‘Dünya Fenerbahçeliler Günü’nde resmen açıklandı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Rusya kampının son gününde Becao transferinin bittiğinin müjdesini vermişti. Ancak yönetim konuyla ilgili sessiz kalmıştı. Beklenen açıklama kulübün kuruluş yılına ithafen her sene 19 Temmuz'da kutlanan 'Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde geldi. Sarılacivertli yönetim, KAP'a İtalyan ekibi Udinese ile transfer görüşmelerinin yapılmaya başladığını ve futbolcunun sağlık kontrolünden geçeceğini bildirdi.

KANARYA'NIN 7'NCI TRANSFERİ
Ryan Kent, Dzeko, Umut Nayır, Szymanski, Djiku ve Tadic'ten sonra Fenerbahçe'nin 7. transferi olan Becao için Udinese Kulübü'ne 9 milyon Euro bonservis ödenecek. 27 yaşındaki futbolcunun ise yıllık 1.8 milyon Euro'dan 4 yıllık imza atması bekleniyor. Kariyerine Brezilya ekibi Bahia'da başlayan Becao, CSKA Moskova'da kiralık oynamış, ardından 2019'da Udinese'ye 4 yıllık imza atmıştı. Bu sürede 127 Serie A maçına çıkan tecrübeli stoper, 10 bin 609 dakikada 6 gol-3 asistlik performans sergiledi.

G.SARAYLI BARTUĞ FENERBAHÇE'DE
Yabancı kontenjanını aşan F.Bahçe, yerli transferleriyle de elini güçlendiriyor. Geçen sezon kiralık oynayan kaleci İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini Göztepe'den alan, forvet için Umut Nayir takviyesi yapan sarı-lacivertliler, orta saha için de Galatasaray altyapısında yetişen ve geçen sezonu Marsilya B takımında geçiren Bartuğ Elmaz'ı aldı. Sağlık kontrolünden geçen 20 yaşındaki futbolcu, 4 yıllık imzayı attı. Bu arada Bartuğ, Ay-Yıldızlı formayı da U15, 16, 17, 19 ve 21 seviyesinde 49 kez giydi .

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19.07 hediyesi Becao
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