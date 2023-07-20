19.07 hediyesi Becao

Brezilyalı stoperin transferi, ‘Dünya Fenerbahçeliler Günü’nde resmen açıklandı
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Rusya kampının son gününde Becao transferinin bittiğinin müjdesini vermişti. Ancak yönetim konuyla ilgili sessiz kalmıştı. Beklenen açıklama kulübün kuruluş yılına ithafen her sene 19 Temmuz'da kutlanan 'Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde geldi. Sarılacivertliyönetim,KAP'a İtalyan ekibiUdinese ile transfer görüşmelerininyapılmaya başladığını vefutbolcunun sağlık kontrolündengeçeceğini bildirdi.
KANARYA'NIN 7'NCI TRANSFERİ
Ryan Kent, Dzeko, Umut Nayır,Szymanski, Djiku ve Tadic'tensonra Fenerbahçe'nin 7. transferiolan Becao için Udinese Kulübü'ne9 milyon Euro bonservisödenecek. 27 yaşındakifutbolcunun ise yıllık 1.8milyon Euro'dan 4 yıllıkimza atması bekleniyor.Kariyerine Brezilyaekibi Bahia'da başlayanBecao, CSKA Moskova'dakiralık oynamış, ardından2019'da Udinese'ye 4 yıllıkimza atmıştı. Bu sürede 127 SerieA maçına çıkan tecrübeli stoper,10 bin 609 dakikada 6 gol-3asistlik performans sergiledi.
G.SARAYLI BARTUĞ FENERBAHÇE'DE
Yabancı kontenjanını aşan F.Bahçe, yerli transferleriyle de elini güçlendiriyor. Geçen sezon kiralık oynayan kaleci İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini Göztepe'den alan,forvet için Umut Nayir takviyesi yapan sarı-lacivertliler,orta saha için de Galatasaray altyapısında yetişenve geçen sezonu Marsilya B takımında geçiren BartuğElmaz'ı aldı. Sağlık kontrolünden geçen 20 yaşındaki futbolcu, 4 yıllık imzayı attı. Bu arada Bartuğ, Ay-Yıldızlı formayı da U15, 16, 17, 19 ve 21 seviyesinde 49 kez giydi .