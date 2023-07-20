19.07 hediyesi Becao

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Rusya kampının son gününde Becao transferinin bittiğinin müjdesini vermişti. Ancak yönetim konuyla ilgili sessiz kalmıştı. Beklenen açıklama kulübün kuruluş yılına ithafen her sene 19 Temmuz'da kutlanan 'Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde geldi.Fenerbahçe'nin 7. transferiolan Becao içinKariyerine Brezilyaekibi Bahia'da başlayanBecao, CSKA Moskova'dakiralık oynamış, ardından2019'da Udinese'ye 4 yıllıkimza atmıştı.Yabancı kontenjanını aşan F.Bahçe, yerli transferleriyle de elini güçlendiriyor. Geçen sezon kiralık oynayan kalecialdı. Sağlık kontrolünden geçen 20 yaşındaki futbolcu, 4 yıllık imzayı attı. Bu arada Bartuğ, Ay-Yıldızlı formayı da U15, 16, 17, 19 ve 21 seviyesinde 49 kez giydi .