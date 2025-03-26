2 yıldıza 7 teklif!

Fenerbahçe'de bu sezon sergiledikleri performansla dikkatleri çeken Oğuz Aydın ve Yusuf Akçiçek'e Avrupa devlerinden büyük ilgi var. Henüz mart ayı olmasına rağmen bu iki oyuncu için önemli kulüpler sıraya girmiş durumda. Hem sarı-lacivertli formayla hem de A Milli Takım'da kendilerini gösteren Fenerbahçeli futbolcuların transferinde sezon sonunda rekabetin daha da artması bekleniyor. Yönetimin satma konusunda çok istekli olmadığı futbolcularla ilgili son durum şöyle:

NAPOLİ 20 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI

OĞUZ AYDIN: Bu sezon Fenerbahçe'de 5 gol, 6 asistlik katkı sağladı. Milli forma ile Macaristan karşısında 2 maçta, 3 asist yapan futbolcu, İtalya, Fransa ve Hollanda liginde gündem oldu. Napoli, Marsilya ve Ajax kanat oyuncusunu izlemeye devam ederken Fenerbahçe'ye ilgi mektupları ulaştı. Özellikle Napoli, Oğuz Aydın için 20 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda.

İNGİLİZ KULÜPLERİ TRANSFERDE İSTEKLİ

YUSUF AKÇİÇEK: 19 yaşındaki stoper ile Manchester United, Bayern Münih, PSG ve Aston Villa ilgileniyor. Hem sol ayaklı olan hem de fizik açıdan çok kuvvetli bir futbolcu olan Yusuf, önemli teklifler almaya başladı. Özellikle İngiliz kulüplerinin radarında olan genç savunmacı, şimdiden 20 milyon Euro'yu gördü.