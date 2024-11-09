200 bin euro ile F.Bahçe’yi yendiler

Fenerbahçe'yi 23 yaş ortalamasıyla yenen AZ Alkmaar'da golleri atan Kees Smit (18), Ro-Zangelo Daal (20) ve Denso Kasius'un (22) aldıkları yıllık maaşlar yeşil sahadaki meslektaşlarına göre oldukça düşük kalıyor.Fenerbahçe'yi golleriyle yıkan üç oyuncunun AZ Alkmaar'a toplam maliyeti yıllık yalnızca 201 bin Euro (7.4 milyon TL).