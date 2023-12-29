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Giriş Tarihi: 29.12.2023

2023’ü kupayla kapatacağız

2023’ü kupayla kapatacağız

Kartal: “Lig maçında G.Saraylı oyuncular 2. yarıda yerden kalkmadı. Hızımız kesildi. Kupayı alarak F.Bahçe camiasını mutlu etmek istiyoruz”

Süper Kupa maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "İyi bir futbol ve iyi bir oyunla 2023 yılını kapatmak istiyoruz. Futbolcularıma güveniyorum. Oynadığımız iyi oyunu rakibimize hissettirebileceğimizi düşünüyoruz" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı şöyle devam etti: "Her türlü olasılığı düşündük. Her iki takım da birbirini çok iyi tanıyor. İdeale yakın kadromuzla sahada olacağız. Maça çıkarak iyi bir futbol ve iyi bir oyunla bu yılı kupayla kapatmak istiyoruz."

KADIKÖY'DE ÜZÜLDÜK, BU KEZ FARKLI OLACAK
"Süper Lig'deki derbi kısır geçti. Biz orada öncelikle kazanmak, kazanamıyorsak da kaybetmemek üzerine kurduk stratejimizi. G.Saraylı oyuncular 60-65'den sonra yerden kalkmadı ve oyunu yavaşlattı. Hızımız kesildi, hakem de buna yol verdi. Biz beraberliğe üzüldük. Bu kez çok farklı olacak. Oyuncularımın hepsi kupaya motive. Daha fazla bir şey söylemeye gerek yok. 9 yıl önce kazandığımız Süper Kupa beni mutlu etmişti. O sene liderdik, şampiyon olmamız gerekiyordu. Malum olay olunca önümüz kesildi. Otobüsümüz kurşunlandı. Orada da şampiyonluğumuz bir şekilde elimizden alındı."

EDİN DZEKO: İCARDİ İLE ARKADAŞIZ
F.BAHÇE'NIN golcüsü Dzeko, "Geçen sene İnter ile burada Milan'a karşı bir kupa kazanmıştım. Umarım yine aynı şeyi yaşarım. En iyi futbolumuzu oynamalıyız" dedi. Bosnalı yıldız, ligdeki derbide İcardi ile yaşadıklarıyla ilgili soruya "İcardi'yi İtalya'dan tanıyorum. Sahada olan sahada kalır. İcardi ile bir problemim olamaz, onunla arkadaşız" yorumunu yaptı.

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2023’ü kupayla kapatacağız
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