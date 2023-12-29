2023’ü kupayla kapatacağız

Süper Kupa maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "İyi bir futbol ve iyi bir oyunla 2023 yılını kapatmak istiyoruz.dedi. Tecrübeli çalıştırıcı şöyle devam etti: "Her türlü olasılığı düşündük. Her iki takım da birbirini çok iyi tanıyor.Maça çıkarak iyi bir futbol ve iyi bir oyunla bu yılı kupayla kapatmak istiyoruz."Süper Lig'deki derbi kısır geçti. Biz orada öncelikle kazanmak, kazanamıyorsak da kaybetmemek üzerine kurduk stratejimizi. G.Saraylı oyuncular 60-65'den sonra yerden kalkmadı ve oyunu yavaşlattı. Hızımız kesildi, hakem de buna yol verdi. Biz beraberliğe üzüldük. Bu kez çok farklı olacak. Oyuncularımın hepsi kupaya motive. Daha fazla bir şey söylemeye gerek yok.O sene liderdik, şampiyon olmamız gerekiyordu. Malum olay olunca önümüz kesildi. Otobüsümüz kurşunlandı.F.BAHÇE'NIN golcüsü Dzeko, "Geçen sene İnter ile burada Milan'a karşı bir kupa kazanmıştım. Umarım yine aynı şeyi yaşarım. En iyi futbolumuzu oynamalıyız" dedi. Bosnalı yıldız, ligdeki derbide İcardi ile yaşadıklarıyla ilgili soruya "İcardi'yi İtalya'dan tanıyorum. Sahada olan sahada kalır. İcardi ile bir problemim olamaz, onunla arkadaşız" yorumunu yaptı.