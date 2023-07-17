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Giriş Tarihi: 17.7.2023

3 oyuncuya teklifler var

3 oyuncuya teklifler var
Fenerbahçe'de gelenler kadar ayrılacaklar da büyük önem taşıyor. Gustavo Henrique için temsilcisi, "Oyuncu ile ilgilendiklerini söyleyen bazı Avrupa ve Brezilya kulüpleri oldu, göreceğiz" açıklamasını yaptı. Batshuayi'ye İtalya ve Fransa'dan talip çıktı. Salernita'nın, Belçikalı golcü için teklif yapacağı Çizme basınında yer aldı. Fransa'dan ise Lens diğer aday. F.Bahçe'nin 15 milyon Euro bonservis geliri beklediği Attila Szalai'nin temsilcisi de transfer görüşmesi yapmak için dün İstanbul'dan ayrıldı.

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3 oyuncuya teklifler var
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