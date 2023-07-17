3 oyuncuya teklifler var

Fenerbahçe'de gelenler kadar ayrılacaklar da büyük önem taşıyor.için temsilcisi,açıklamasını yaptı.'ye İtalya ve Fransa'dan talip çıktı.'nın, Belçikalı golcü için teklif yapacağı Çizme basınında yer aldı. Fransa'dan isediğer aday. F.Bahçe'nin 15 milyon Euro bonservis geliri beklediğitemsilcisi de transfer görüşmesi yapmak için dün İstanbul'dan ayrıldı.